Mister Donut「愛心甜甜圈」情人節限定賣！連6天買6送2

▲Mister Donut推出4款情人節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接西洋情人節，甜甜圈品牌「Mister Donut」打造2款愛心甜甜圈，浪漫的心型造型分別搭配草莓、巧克力等醬，再加上跳跳糖增添口感，即日起限時開賣，連6天還可享「買5送1」或「買6送2」優惠。

▲愛心造型甜甜圈十分浪漫。

Mister Donut推出2款情人節愛心造型甜甜圈，「心動美莓」選用心型甜甜圈沾裹草莓可可沾醬，搭配香甜天使鮮奶油內餡，再撒上跳跳糖，最後以優格可可線條點綴：「可愛美莓」同樣以鬆軟愛心甜甜圈為基底，沾附滿滿醇厚可可沾醬，內餡則擠入濃郁可可鮮奶油，最後以莓果跳跳糖、可可線條做搭配，售價皆為60元。

▲甜甜圈棒棒糖也有情人節限定造型。

同步推出2款情人節限定甜甜圈棒棒糖，「雪花草莓棒棒糖」、「草莓可可棒棒糖」是把經典小波堤整顆分別裹上醇厚可可及酸甜草莓可可沾醬，再撒上草莓碎粒或閃亮雪片，十分可愛，售價皆為39元。

以上4款新品即日起於全門市上市，至2月9日前還可享買5送1或買6送2優惠，提醒須內含1款指定商品才可享優惠，限送39元甜甜圈，各門市數量有限、售完為止。

▲beard papa’s2月限定泡芙口味為「繽紛野莓泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

另外，日系泡芙專賣店「beard papa’s」2月推出「繽紛野莓泡芙」，把草莓、蔓越莓、覆盆子、黑醋栗共4款莓果製成莓果餡後結合經典卡士達，咬下的每一口泡芙都能吃到口感豐富的「繽紛野莓卡士達內餡」，還有莓果碎粒，口感酸甜好吃，每顆售價80元起，即日起至2月28日於全門市開賣或售完為止。

▲加碼吃全新限定派皮「白巧莓果耶克」。

2月加碼全新限定派皮「白巧莓果耶克」，把招牌日式泡芙裹上香濃特製白巧克力醬，再撒上酸甜的乾燥草莓碎粒增添口感，限定開放搭配經典香草卡士達及繽紛野莓口味泡芙，售價75元起，於指定門市販售。

▲2月還有季節限定回歸口味「玄米茶歐蕾泡芙」。

本月季節限定泡芙口味還有人氣回歸的「玄米茶歐蕾泡芙」，將玄米綠茶拌入經典卡士達、優質鮮奶油，製成清新玄米茶歐蕾內餡，香氣十足，售價80元起，即日起至3月31日於指定門市開賣，可搭配日式、菠蘿、法式甜圈、mini共4種派皮。