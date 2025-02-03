酸甜系「繽紛野莓泡芙」2月限定吃！還有人氣回歸玄米茶歐蕾泡芙

▲beard papa’s2月限定推「繽紛野莓泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa’s」2月推出「繽紛野莓泡芙」，把4種莓果結合卡士達製成酸甜野莓內餡，搭配酥脆派皮打造豐富口感，還推出限定「白巧莓果耶克」全新派皮選擇；本月加碼把季節人氣口味「玄米茶歐蕾泡芙」搬出來，於指定門市限定販售。

beard papa’s2月推出「繽紛野莓泡芙」，把草莓、蔓越莓、覆盆子、黑醋栗共4款莓果製成莓果餡後結合經典卡士達，咬下的每一口泡芙都能吃到口感豐富的「繽紛野莓卡士達內餡」，還有莓果碎粒，口感酸甜好吃，每顆售價80元起，即日起至2月28日於全門市開賣或售完為止。

▲2月加碼吃全新限定派皮「白巧莓果耶克」。

2月加碼全新限定派皮「白巧莓果耶克」，把招牌日式泡芙裹上香濃特製白巧克力醬，再撒上酸甜的乾燥草莓碎粒增添口感，限定開放搭配經典香草卡士達及繽紛野莓口味泡芙，售價75元起，於指定門市販售。

▲2月還有季節限定回歸口味「玄米茶歐蕾泡芙」。

本月季節限定泡芙口味還有人氣回歸的「玄米茶歐蕾泡芙」，將玄米綠茶拌入經典卡士達、優質鮮奶油，製成清新玄米茶歐蕾內餡，香氣十足，售價80元起，即日起至3月31日於指定門市開賣，可搭配日式、菠蘿、法式甜圈、mini共4種派皮。

▲gelato pique cafe台推出草莓樂園可麗餅。（圖／gelato pique cafe提供）

日本法式可麗餅店「gelato pique cafe」全門市近日則迎來草莓季，強勢推出「草莓樂園可麗餅」，選用新鮮大湖草莓搭配鮮奶油在可麗餅與冰淇淋上層層堆疊，每支售價280元，各門市每日限量、售完為止。