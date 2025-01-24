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全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

▲▼SNOWTOWN 雪樂地結束營業。（圖／翻攝自威秀影城粉絲團臉書專頁）

▲SNOWTOWN 雪樂地結束營業。（圖／翻攝自威秀影城粉絲團臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

位於台中、全台首間免出國就能玩雪的室內恆溫雪場「SNOWTOWN 雪樂地」，今（24日）宣布因為租約到期，將於3月2日後歇業，結束在地經營5年時間。

「SNOWTOWN 雪樂地」位於台中港三井Outlet內，佔地500坪，引進日本獨家技術可打造冰涼的雪，雪片由乾淨的水質製成且不含化學藥劑，有別於一般用泡泡做出的人造雪，而是用造雪機打造真雪，雪感完全不同，讓沒有玩過雪的民眾能在20度左右的舒適溫度體驗雪國浪漫。館區內極地冰宮、冰河漂流等設施，可以堆雪人、滑雪板讓小孩們玩得不亦樂乎。

▲▼SNOWTOWN雪樂地。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼SNOWTOWN雪樂地是全台首間一年四季都能玩雪的室內雪樂園。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼SNOWTOWN雪樂地。（圖／滿分的旅遊札記提供）

業者今天發出公告表示，由於租約到期，將於3月2日閉店後結束營業，「自2019年起陪伴大小朋友5年多，很開心，能滿載每一個家庭歡樂的笑顏，很開心，能成為每一個家庭的回憶之一，SNOWTOWN雪樂地倍感榮幸。為感謝各位長期以來的支持與愛護。」

業者也指出，從即日起推出優惠，不分平假日不分大人小孩，只要是iShow會員，線上與現場購票均一價399元。

關鍵字： 台中旅遊 SNOWTOWN 雪樂地

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