秘境賞櫻、泡湯兼拜拜！新北「4條走春路線」一次看

▲淡水無極天元宮三色櫻。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

明（25日）起展開9天新春連假，恰逢櫻花盛開，加上冬日適合泡湯，新北市觀旅局推薦4大玩法路線，可以到烏來「內洞森林遊樂區」賞峽谷、瀑布，浸潤在美人湯的洗禮；或到金山泡湯、舊草嶺隧道騎單車；中和烘爐地、石碇二格則是罕為人知的賞櫻秘境。

▲貢寮區溫泉飯店擁有台灣本島獨特的「氯化物氫鹽泉」。（圖／新北市觀旅局提供）

烏來泡湯、森呼吸

烏來溫泉屬碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」之稱，有許多提供溫泉餐食的特色旅宿供遊客選擇，泡湯後可搭乘纜車欣賞雲霧繚繞、豐富生態的雲仙樂園，或前往北台灣低海拔溪流峽谷生態的「內洞森林遊樂區」，觀賞峽谷、瀑布景觀。

▲北台灣落差最大的瀑布「烏來瀑布」氣勢磅礡。（圖／新北市觀旅局提供）

北台灣落差最大的瀑布「烏來瀑布」在雨量豐沛時，會形成兩道飛泉從山谷中飛流直下，氣勢磅礡，加上滿樹粉嫩山櫻，「勇士廣場」是絕佳賞櫻地點，美如人間仙境。此外，別忘了遊逛老街，各式手工藝品與原住民美食呈現在地特色，享用完山產料理後，不妨試試Q軟的小米烤麻糬。

▲▼福隆「舊草嶺自行車隧道」；出了隧道即到「九號咖啡石城館」，喝咖啡賞龜山島海景。（圖／記者彭懷玉攝）

金山萬里溫泉、貢寮舊草嶺隧道

新北「青春山海線」上的金山萬里溫泉，處於大屯山地熱帶，同時擁有海洋砂溫泉、硫磺泉、碳酸泉、鐵溫泉四種泉質，而貢寮區有著台灣本島獨特的「氯化物氫鹽泉」，稀有而特殊。遊客還可以騎乘GoShare或YouBike，沿途欣賞山海景觀，或到舊草嶺隧道騎著單車，探索古道生態，再到擁有無敵海景的咖啡廳，眺望龜山島，享受療癒的時光。

▲新北淡水天元宮夜櫻即日起點燈。（圖／新北市景觀處提供）

淡水天元宮賞櫻

淡水近年來有北台灣「秘湯新聚落」之稱，民眾可安排一趟泡湯、品美饌的放鬆之旅，周邊還有淡水天元宮、滬尾櫻花大道、北投子溪櫻花林步道等景點可賞櫻，投入大自然的懷抱；或到淡水海關碼頭走走，響尾屁屁蛇等藝術裝置都還在，還有從耶誕節開跑的「2024光映淡水」系列活動，以無垠之光為主題，即日起至2月16日每日下午5點至10點點燈，共有9道藍、白色的環形光座，照亮整座碼頭。

▲▼淡水海關碼頭響尾屁屁蛇；淡水第一漁港夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）



中和烘爐地、石碇二格櫻花步道

想一次賞花、祈福！中和烘爐地與石碇二格櫻花步道也是賞櫻秘境，烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻，桃紅色的山櫻花整片綻放，與鎮守山上的福德正神像和金碧輝煌的廟宇相互輝映；石碇二格櫻花步道賞櫻後可至附近著名的的石碇「五路財神廟」參拜，感受濃厚財氣。

▲新北石碇二格櫻花步道以山櫻花為主，預估花期自1月底至2月中上旬陸續開放。（資料照／新北市景觀處提供）