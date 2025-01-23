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台北燈節「小Q提燈」2／9起免費拿！明起點亮西區城市光廊

▲2025台北燈節「台北小Q」小提燈。（圖／觀傳局提供）

▲各家宮廟將以獨特的方式展現元宵氛圍。圖為2024台北燈節趣味創意攝影比賽台灣省城隍廟獎。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

北市觀傳局今日宣布，將發送蛇主題的「台北小Q」小提燈，2月9日、10日下午2點在北市12個行政區限量發送。另外，在台北燈節的中山堂廣場、北門廣場2處服務台，也同步從2月9日至12日（元宵節）每天下午2點發放，每人限領一盞，發完為止。

▲2025台北燈節「台北小Q」小提燈。（圖／觀傳局提供）

▲「台北小Q」小提燈2月9日起開放領取。（圖／觀傳局提供）

2025台北燈節再次回到西區，範圍橫跨捷運北門站至西門站，途經中華路一段，並擴至西本願寺設置祈福燈區，主燈則位於中山堂廣場。明（24日）起率先點亮城市光廊，包含中華路「城市光廊」，並曝光「祈福燈林」、「開運光廊」以及送福燈組「六小福」，接著在2月2日至16日正式開展。

▲2025台北燈節「台北小Q」小提燈。（圖／觀傳局提供）

▲台北小Q提燈也可作為筆筒、存錢筒重複使用。（圖／觀傳局提供）

睽違6年，台北燈節再次推出小提燈。觀傳局介紹，以蛇為主題的限量「台北小Q」小提燈，燈身除了繪有台北市地標、美食，還以繁花象徵將到來的花季，台北小Q可作為筆筒、存錢筒重複使用，結合永續理念，延續燈節美好記憶。另外，小提燈採用可拆卸鈕扣電池的LED燈設計，電池適用於耳溫槍及遙控器等小型家用電子設備，民眾可輕鬆取出並能再次使用。

關鍵字： 台北市旅遊 西門町 台北燈節 2025台北燈節 蛇來運轉 北門站 西門站 元宵燈節 小提燈 城市光廊

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