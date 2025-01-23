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2家手搖飲「開運飲料買1送1」！椪柑紅茶、金桔飲一次喝

▲▼COMEBUY超桔霸氣飲。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY限時2天買1送1。（圖／COMEBUY提供）

記者蕭筠／台北報導

年假將至，手搖飲品牌「COMEBUY」祭出熱銷6年的開運飲品「超桔霸氣飲買1送1」優惠，即日起限時2天開跑，每店每日限量100組；Mr.Wish也推春節限定「大橘大荔」系列可享買1送1好康。

COMEBUY今（23）日、明（24）日連2天祭出「超桔霸氣飲買1送1」，限大杯、糖度固定，每人每單限購1組，每店每日限量100組，售完為止。超桔霸氣飲是款無咖啡因飲品，以金桔原汁與化應子等多種溫性草本組成，口感酸甜開胃且無負擔。

▲▼Mr.Wish推出全新開運飲品「大橘大荔」系列。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish「大橘大荔」系列限時買1送1。（圖／Mr.Wish提供）

同樣為迎接農曆新年，Mr.Wish打造春節限定「大橘大荔」系列，「大橘紅茶」是選用酸甜椪柑結合熟成紅茶，售價60元，「荔枝紅茶」則是以蜜熬荔枝果泥搭配熟成紅茶，售價45元，即日起於全門市開賣。

歡慶新品上市，1月28日前「大杯大橘紅茶」、「大杯荔枝紅茶」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」下單即享優惠，每單每品項限購5組；門市則推單筆消費不限金額送「蛇來蛇去」春聯1張，數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEBUY 開運 Mr.Wish 春節 過年

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