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北市「2大櫻花季」1／24揭幕！花開約3成　官方：過年最美

▲陽明山花季今年1月24日開跑，持續至3月16日。（圖／公園處提供）

▲陽明山上的櫻花整體花況約2-3成。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

趕在過年前，陽明山花季和樂活夜櫻季同步在1月24日揭幕，今年最大亮點是首次取得迪士尼公主系列授權，2大花展推出獨家打造的白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等裝置藝術，結合櫻花美景，宛如步入春日的童話世界。

▲平菁街櫻花巷1/21花況。（圖／網友吳森欉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼平菁街櫻花巷昨（21日）花況已近7成，粉紅花朵從民宅竄出。（圖／網友吳森欉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲平菁街櫻花巷1/21花況。（圖／網友吳森欉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2025陽明山花季
陽明山櫻花首波由平菁街42巷寒櫻開先鋒，目前花況已達7成，又被稱為北部「櫻花前哨站」，為花季揭開序幕。而陽明山花季已有逾一甲子歷史，今年提前至1月24日開跑，持續至3月16日，整體花況約2-3成。

▲2022陽明山花季今（17日）登場,市長柯文哲出席開幕式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲噴水池周邊種植50、60株昭和櫻。（資料照／記者彭懷玉攝）

接著花鐘後方、王陽明雕像的八重櫻陸續盛開，噴水池周邊種植50、60株昭和櫻，預計盛花期到2月底；遊客中心前及湖山綠地旁的西洋水仙有9000株，預計228開花，吉野櫻、杜鵑推估於3月上旬綻放。

▲陽明山花季今年1月24日開跑，持續至3月16日。（圖／公園處提供）

▲▼花鐘後方、王陽明雕像的桃紅色八重櫻將陸續盛開。（圖／公園處提供）

▲陽明山花季今年1月24日開跑，持續至3月16日。（圖／公園處提供）

2025陽明山花季以「讓愛在心中綻放」為主題，首次取得迪士尼公主系列授權，推出獨家打造的白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等四大主題裝置藝術，替花海增添童話故事氛圍。

▲陽明山花季今年1月24日開跑，持續至3月16日。（圖／公園處提供）

▲陽明山花季今年1月24日開跑，持續至3月16日。（圖／公園處提供）

花季期間活動豐富，包括迪士尼主題造景點燈的湖山光影日、創意的IG美圖大賞，以及串聯六大歷史場館的草山百年風華導覽活動，展現陽明山的文化底蘊。花in台北也規劃「探花集章之旅」，民眾可掃描QR Code收集電子章，集滿3、6、9或12枚即可參加抽獎，最大獎是新款iPhone，還有Aesop禮盒、Sony或Apple無線耳機、高級住宿券等專屬好禮。

另外，陽明山花季也與旅遊業者合作，規劃賞花路線的旅遊行程，報名旅行團的前30名民眾，還可獲得限量娃娃酥。民眾可搭乘捷運至劍潭站，轉乘公車260、303、紅5等路線抵達陽明山公園。

▲內湖樂活夜櫻季。（圖／公園處提供）

▲樂活夜櫻季被譽為台北最浪漫的夜櫻盛宴。（圖／公園處提供）

內湖樂活夜櫻季
 台北最浪漫的夜櫻盛宴要來了！2025樂活夜櫻季將從1月24日起於樂活公園開幕，第一區寒櫻目前花況約3成，盛花期就落在春節期間。不過，由於市府正在施作樂活公園地下停車場地面工程，原本第2區八重櫻步道區暫停對外開放， 因此今年樂活夜櫻季的展期比往年短，只會到2月15日，賞花腳步要快。

▲內湖樂活夜櫻季。（圖／公園處提供）

▲內湖樂活夜櫻季今年僅剩下第一區的寒櫻，賞花期到2月中。（圖／公園處提供）

今年樂活夜櫻季以「櫻花樹下的幸福」為主題，並取得授權推出迪士尼公主花卉造景，包括茉莉公主、樂佩公主及許願光廊等打卡點，24日當晚6點舉行「花之樂宴-音樂會」，有迪士尼公主系列樂曲，以及多組樂團演出等，讓民眾沉浸在音樂、光影與櫻花海交織的奇幻氛圍。樂活櫻花市集會在1月24、25日兩天登場。

▲2025內湖樂活夜櫻季。（圖／公園處提供）

▲▼今年樂活夜櫻季取得授權，推出迪士尼公主花卉造景，包括茉莉公主、樂佩公主等亮點。（圖／公園處提供）

▲2025內湖樂活夜櫻季。（圖／公園處提供）

由於內湖樂活公園附近的停車位有限，建議大家多搭乘大眾交通工具前往。可搭公車203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、 紅2等至東湖國小站，步行約3分鐘；或搭乘捷運文湖線至東湖站3號出口，步行約10分鐘即可到達。出發前可先至花IN台北官網查詢即時人潮狀況。

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