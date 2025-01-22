台北W飯店新房型開箱！42萬總統套房超狂　有飛輪、桑拿和望遠鏡

▲開業14年，台北W飯店首次進行全館翻新，並於日前見客。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2011年開業的台北W飯店，在2025年初對外公開全新面貌！原本整體裝潢多以鮮明配色，呈現時尚而年輕的調性，翻新過後降低彩度，展現內斂的質感。並增加Type-C插孔與無線充電盤，強化硬體設備、提升入住舒適度。原本的「總統套房」雙層佔地逾百坪，要價42萬元，從原本藍色改為橘色調，房內甚至有飛輪、桑拿和望遠鏡。

▲台北W飯店Check in大廳位於10樓，客房位於11樓至30樓，辦完入住手續需換電梯。（圖／記者彭懷玉攝）

歷經2年的「不閉館微整工程」，台北W飯店新設計終於在日前見客。業者表示，為避免影響到住客安寧，若這次整修15樓，訂房組就會鎖住14、16樓，也正如此，翻新時間才會拉到這麼久。

W飯店同步邀來開幕時原班人馬-英國團隊「GA Design International」再度操刀，更換地毯、燈具、沙發等軟裝，並在套房客廳增添「螢火蟲」為靈感打造的閃爍燈飾牆與落地帷幕；客房內則以蘑菇造型檯燈，床頭擺上旭日意象的壁燈，增添自然元素。

▲▼絕佳客房14坪；奇妙客房13坪，分別以綠色及夕陽橘色調呈現，螢火蟲屏幕和旭日意象的壁燈都是新設計。（圖／記者彭懷玉攝）

過去房內就有Bose音響，不過這次整修配備了藍芽連線功能，連手機就能聽自己的音樂，55吋智能電視也加裝可自由調整角度的壁掛式支架，方便瀏覽系統內建的串流平台、或使用投屏功能觀賞影片。床頭另增設Type-C插孔與無線充電盤，配備的Nespresso咖啡機也是全新升級，提供多款膠囊選擇。

▲配備的Nespresso咖啡機也是全新升級，提供多款膠囊選擇。（圖／記者彭懷玉攝）



而7種房型也區分為市面上罕見的綠色系，以及夕陽橘色調，搭配大量木質調，營造自然而溫潤的氛圍。業者透露，看得到台北101的房型有70間，在405間客房中佔了17%，部分房型也因看得到101，到了跨年期間一房難求。

▲館內唯一、坐擁29至30樓雙層空間的「頂級驚喜套房 Extreme Wow Suite」。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，本次特別開箱館內唯一、坐擁29至30樓雙層空間的「頂級驚喜套房 Extreme Wow Suite」，業者說，這間就是總統套房，上下2層樓加起來110坪，住一晚定價42萬元，通常是品牌做活動、辦記者會的所在。

▲▼坐擁29至30樓雙層空間的「頂級驚喜套房」110坪，配備桑拿室、飛輪、酒窖和天文望遠鏡。（圖／記者彭懷玉攝）

總統套房採落地玻璃設計，除了開放式客廳、雙洗手台、2衛浴和房間之外，甚至配備桑拿室、飛輪、酒窖、簡易吧台和天文望遠鏡，可以近距離細覽台北101，無敵視角收進大台北景致，從夕陽到星空高掛全都映入眼簾，體驗絕無僅有的入住奢華感。

▲第二高檔的「驚喜套房 Wow Suite」全館僅三間，分別位於26、27、28樓，坪數達35坪。（圖／記者彭懷玉攝）

第二高檔的「驚喜套房 Wow Suite」全館僅三間，分別位於26、27、28樓，就是所謂的副總套房，坪數達35坪，定價在12萬元，揮別過往活潑的高飽和配色，改以大地暖色調為主體，窗邊被有長型臥榻，同樣坐擁台北101景觀。

▲▼21坪的奇幻套房坐擁台北101景觀，選用市場上罕見的綠色系。（圖／記者彭懷玉攝）

▲梯間有英國數位藝術設計師Daniel Brown為台北W飯店創作、以電子螢幕展示的動態藝術品。（圖／記者彭懷玉攝）

客房樓層梯廳以大紅色為主調，撲鼻而來的是全球W飯店統一的香氛，一出電梯會看到英國數位藝術設計師Daniel Brown專為台北W飯店所創作、以電子螢幕展示的動態藝術品。而客房翻新後實踐資源再利用，各房型內融入環保美學，特選「再生水磨石」製作桌面、櫥櫃層架、置物平台等，落實品牌重視永續發展的理念。

▲▼全館約有一半的房間設置窗邊臥榻，可以坐在上面冥想、欣賞繁華信義區日夜景。（圖／記者彭懷玉攝）

北市信義區是五星級飯店一級戰區，未來101正對面將有元利建設主導的四季酒店，而台北首家柏悅酒店也在如火如荼建造中，準備爭食旅宿業大餅。也正因此，趕在其他酒店開幕之前，台北W飯店從2023年起啟動全館翻新計劃，以增強競爭力、穩住寶座。

▲台北福華大飯店位於大安區精華地段。（圖／台北福華大飯店提供）



▲台北福華飯店攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，40年老字號飯店「福華大飯店」攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，原訂2月封館進行整修，不過，據悉裝修計劃會延後，其餘細節尚未出爐。