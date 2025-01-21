台北燈節「6飯店優惠」1人1650元起！贈捷運票、早餐吃到飽

▲2024台北燈節三層樓高的主燈「城現光龍」。（資料照／觀傳局提供）



記者彭懷玉／台北報導

「2025台北燈節」將在1月24日點亮城市光廊，並於2月2日正式開展。鄰近燈區的飯店陸續推出相關優惠，步行可及的相鐵台北西門歡慶一周年，官網訂房享優惠價再8折；住台北凱達加贈500元消費抵用券、捷運一日票券。

▲「相鐵GRAND FRESA台北西門」開幕一周年，鄰近西門站2號出口。（圖／記者彭懷玉攝）



相鐵GRAND FRESA台北西門

鄰近西門燈區步行3分鐘的相鐵GRAND FRESA台北西門，迎來開幕一周年，即日起至2月2日，透過官網訂房，享優惠價再打8折，每房免費加床一位（不含餐食）；1月28日至2月8日訂房並入住，可玩扭蛋遊戲一次，獎項包含22元住宿優惠、周年限定超台味紀念品。

▲台北凱達大飯店。（圖／台北凱達大飯店提供）



台北凱達大飯店

台北凱達大飯店限量祭出「Metro Holiday」三天兩夜住房專案，每房5,188元起，加贈500元消費抵用券乙張以及捷運暢遊一日票券。白天可暢遊台北各大熱門景點，夜晚前往燈節會場，欣賞流光溢彩的燈飾美景。此外，即日起至3月31日前，憑房卡至夾子園旗艦店再加贈夾物體驗三次券乙張。

▲▼捷絲旅台北西門館；捷絲旅台大尊賢館。（圖／捷絲旅提供）



捷絲旅台北西門館、台大尊賢館

2025台北燈節將在西區舉行，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅台北西門館及台大尊賢館，即日起至2月16日推出「蛇來運轉」台北燈節住房專案，可於1月24日至2月16日期間入住，加贈台北捷運24小時票、翌日自助式早餐吃到飽。以捷絲旅台大尊賢館為例，四人成行每人每晚最低只要1,650元起，加購高鐵車票另可享車票最低78折起優惠，以上房價已含每房每晚10%服務費及5%稅金。

▲六福居都會景觀套房有18坪大。（圖／六福旅遊集團提供，下同）



六福居

位處中山商圈的六福居，緊鄰2025台北燈節北門展區、中華展區，只需10分鐘路程，推出「台北燈節住房專案」每房每晚售價5,300元起，雙人能入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，入住期間交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料、輕食等，預訂再贈國立歷史博物館文創商品「常玉 燦若繁華奉茶杯」乙組。

▲台北六福萬怡豪華客房。



台北六福萬怡酒店

位於南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，可於客房、餐廳遠眺環山繞景，享受城市度假氛圍，「台北燈節住房專案」含雙人一泊一食，再贈The Lounge大廳酒吧頂級日本威士忌秩父兩杯，住房專案售價6,688元起。