ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北燈節「6飯店優惠」1人1650元起！贈捷運票、早餐吃到飽

▲「2024台北燈節」三層樓高的主燈「城現光龍」以及「魚躍西門」燈組。（圖／觀傳局提供）

▲2024台北燈節三層樓高的主燈「城現光龍」。（資料照／觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2025台北燈節」將在1月24日點亮城市光廊，並於2月2日正式開展。鄰近燈區的飯店陸續推出相關優惠，步行可及的相鐵台北西門歡慶一周年，官網訂房享優惠價再8折；住台北凱達加贈500元消費抵用券、捷運一日票券。

▲「相鐵GRAND FRESA台北西門飯店」今（2日）正式開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「相鐵GRAND FRESA台北西門」開幕一周年，鄰近西門站2號出口。（圖／記者彭懷玉攝）

相鐵GRAND FRESA台北西門
鄰近西門燈區步行3分鐘的相鐵GRAND FRESA台北西門，迎來開幕一周年，即日起至2月2日，透過官網訂房，享優惠價再打8折，每房免費加床一位（不含餐食）；1月28日至2月8日訂房並入住，可玩扭蛋遊戲一次，獎項包含22元住宿優惠、周年限定超台味紀念品。

▲台北凱達大飯店。（圖／台北凱達大飯店提供）

▲台北凱達大飯店。（圖／台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店
台北凱達大飯店限量祭出「Metro Holiday」三天兩夜住房專案，每房5,188元起，加贈500元消費抵用券乙張以及捷運暢遊一日票券。白天可暢遊台北各大熱門景點，夜晚前往燈節會場，欣賞流光溢彩的燈飾美景。此外，即日起至3月31日前，憑房卡至夾子園旗艦店再加贈夾物體驗三次券乙張。

▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案，以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／圖片來源大稻埕夏日節官網、捷絲旅提供）

▲▼捷絲旅台北西門館；捷絲旅台大尊賢館。（圖／捷絲旅提供）

▲捷絲旅台北西門館精緻家庭房,捷絲旅臺大尊賢館精緻家庭房,贈「動貓樂玩套票」,「義饗食堂」人氣窯烤披薩兌換券。（圖／捷絲旅提供）

捷絲旅台北西門館、台大尊賢館
2025台北燈節將在西區舉行，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅台北西門館及台大尊賢館，即日起至2月16日推出「蛇來運轉」台北燈節住房專案，可於1月24日至2月16日期間入住，加贈台北捷運24小時票、翌日自助式早餐吃到飽。以捷絲旅台大尊賢館為例，四人成行每人每晚最低只要1,650元起，加購高鐵車票另可享車票最低78折起優惠，以上房價已含每房每晚10%服務費及5%稅金。

▲大稻埕夏日節遊河,六福萬怡豪華家庭房,六福居都會景觀套房,六福居happyhour。（圖／業者提供）

▲六福居都會景觀套房有18坪大。（圖／六福旅遊集團提供，下同）

六福居
位處中山商圈的六福居，緊鄰2025台北燈節北門展區、中華展區，只需10分鐘路程，推出「台北燈節住房專案」每房每晚售價5,300元起，雙人能入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，入住期間交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料、輕食等，預訂再贈國立歷史博物館文創商品「常玉 燦若繁華奉茶杯」乙組。

▲台北六福萬怡豪華客房。（圖／業者提供）

▲台北六福萬怡豪華客房。

台北六福萬怡酒店
位於南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，可於客房、餐廳遠眺環山繞景，享受城市度假氛圍，「台北燈節住房專案」含雙人一泊一食，再贈The Lounge大廳酒吧頂級日本威士忌秩父兩杯，住房專案售價6,688元起。

關鍵字： 台北市旅遊 西門町 台北燈節 2025台北燈節 蛇來運轉 北門站 西門站 元宵燈節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

台中男走斑馬線遭撞飛！女駕駛辯「完全沒看到」

推薦閱讀

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

到花蓮海洋公園2種人免費入園

到花蓮海洋公園2種人免費入園

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

淡水8景點春節「開放毛小孩」還送福袋

淡水8景點春節「開放毛小孩」還送福袋

必比登推介店家搭捷運輕軌就能到

必比登推介店家搭捷運輕軌就能到

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

ETtoday送星宇機票帶你飛往日本

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

2025最新日本入境規定台人享預先通關

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

手搖飲10元珍奶限時1天喝

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

到花蓮海洋公園2種人免費入園

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366