ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

春節營業時間曝！小潘1／28起連休9天　佳德賣到除夕當天

▲▼佳德食品鳳梨酥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲佳德鳳梨酥1月29日至2月3日連休6天。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

距離春節過年僅剩幾天，想買鳳梨酥、蛋黃酥當伴手禮的民眾動作要快，佳德鳳梨酥1月29日起連休6天，而小潘蛋糕坊則是1月28日起連休9天。不過台中不二糕餅初一、初二加開營業，而鹿港的新口味食品行則是除夕到初三都有營業，2月1日才開始休息。

▲小潘蛋糕坊從1月28日連休9天，1月27日營業至售完為止。（圖／記者黃士原攝）

台北市佳德、板橋小潘蛋糕坊的鳳梨酥，一向是國人春節送禮熱門商品，不過這2家店農曆春節都有公休，佳德鳳梨酥日前公告1月29日至2月3日連休6天，而1月28日上午8點開始營業至商品售完為止，有需要禮盒的民眾建議提早訂購。小潘蛋糕坊則從1月28日連休9天，1月27日營業至售完為止。

▲不二糕餅則在大年初一（1/29）、初二（1/30）加開營業。（圖／不二糕餅提供）

至於中部的3家蛋黃酥名店，過年營業時間各有不同。彰化不二坊1月27日原公休日改為正常營業，1月28日至2月4日休息，2月5日恢復營業。不二糕餅則在大年初一（1/29）、初二（1/30）加開營業，1月31日開始連休10天。

位於鹿港的蛋黃酥專賣店「新口味食品行」從除夕（1/28）到初三（1/31）都正常營業（早上10點到下午4點），讓民眾可以準備年貨。2月1日至2月9日為休息日，2月10日恢復正常營業。

關鍵字： 美食雲 鳳梨酥 蛋黃酥 佳德 小潘 不二坊 不二糕餅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

日本法式可麗餅店聯名蜷尾家！

日本法式可麗餅店聯名蜷尾家！

台北W飯店「客房微整型」搶先看

台北W飯店「客房微整型」搶先看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

手搖飲10元珍奶限時1天喝

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

2025最新日本入境規定台人享預先通關

小潘蛋糕坊2／6起鳳梨酥每顆貴1元

北車窄巷藏米其林美食！炒飯鑊氣滿分

「茶六」鹿港店1/22試營運

西門町這棟聚集3集團、6餐飲品牌

環島之星萌旅號1/18首航！亮點先看

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366