春節營業時間曝！小潘1／28起連休9天　佳德賣到除夕當天

▲佳德鳳梨酥1月29日至2月3日連休6天。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

距離春節過年僅剩幾天，想買鳳梨酥、蛋黃酥當伴手禮的民眾動作要快，佳德鳳梨酥1月29日起連休6天，而小潘蛋糕坊則是1月28日起連休9天。不過台中不二糕餅初一、初二加開營業，而鹿港的新口味食品行則是除夕到初三都有營業，2月1日才開始休息。

▲小潘蛋糕坊從1月28日連休9天，1月27日營業至售完為止。（圖／記者黃士原攝）

台北市佳德、板橋小潘蛋糕坊的鳳梨酥，一向是國人春節送禮熱門商品，不過這2家店農曆春節都有公休，佳德鳳梨酥日前公告1月29日至2月3日連休6天，而1月28日上午8點開始營業至商品售完為止，有需要禮盒的民眾建議提早訂購。小潘蛋糕坊則從1月28日連休9天，1月27日營業至售完為止。

▲不二糕餅則在大年初一（1/29）、初二（1/30）加開營業。（圖／不二糕餅提供）

至於中部的3家蛋黃酥名店，過年營業時間各有不同。彰化不二坊1月27日原公休日改為正常營業，1月28日至2月4日休息，2月5日恢復營業。不二糕餅則在大年初一（1/29）、初二（1/30）加開營業，1月31日開始連休10天。

位於鹿港的蛋黃酥專賣店「新口味食品行」從除夕（1/28）到初三（1/31）都正常營業（早上10點到下午4點），讓民眾可以準備年貨。2月1日至2月9日為休息日，2月10日恢復正常營業。