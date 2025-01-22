到粉雪天堂！日本「安比高原滑雪場」5亮點開箱　享最大露天溫泉

▲安比高原滑雪場是東北地區最大的滑雪場之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

出國滑雪在台灣越來越受歡迎，其中首選當然就是日本！位於岩手縣的「安比高原滑雪場」，是東北地區最大雪場，《ETtoday新聞雲》就開箱其5大優勢，包括交通方便、有30%雪道屬於綠線等級，讓新手也能享受在粉雪中飆速樂趣；區域內更有3間國際級度假村，以及東北地區最大露天溫泉，成為許多人心中的玩雪天堂。

▲安比高原滑雪場有30%的滑道適合初學者。（圖／記者蔡玟君攝）

1.粉雪天堂，且適合初學者的滑道多達30%

安比高原滑雪場擁有得天獨厚的環境和朝北的斜坡、粉雪雪質，場內共有21條雪道，其中30%為適合初級者的綠線等級，40%為中級以及30%的高級雪道。

▲▼滑雪場內的雪具裝備租借處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲株式會社岩手飯店與度假村代表取締役暨最高經營責任者黃思麗（右），與安比高原全日空洲際度假酒店、安比高原全日空皇冠假日度假酒店總經理新宮 千裕。（圖／記者蔡玟君攝）

2.完善的滑雪設施

株式會社岩手飯店與度假村代表取締役暨最高經營責任者黃思麗認為，場內設施完善，包括完善的雪具、雪衣、安全帽租借站，也有販售相關用品，且從置物櫃著裝完畢後，就能直通雪場，方便的「Ski in，Ski out」設計，是吸引全球滑雪愛好者前往的誘因之一。

▲▼安比高原全日空洲際度假酒店是東北地區唯一獲得《米其林星鑰》一星評鑒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲安比高原全日空皇冠假日度假酒店客房直面滑雪場。（圖／記者蔡玟君攝）

3.三間國際品牌飯店進駐，選擇多元

黃思麗指出，滑雪場另一大亮點是與IHG洲際酒店集團合作，在區域內打造3間適合不同客群的國際級飯店，包括高端奢華的「安比高原全日空洲際度假酒店」、適合親子入住的「安比高原全日空皇冠假日度假酒店」，以及「安比高原全日空假日度假酒店」。

其中「安比高原全日空洲際度假酒店」僅開幕2年，就在2024年獲得米其林指南針對飯店推出最新的《米其林星鑰》評比中，獲得一星評鑒，是東北地區唯一。

▲滑雪場在雪季提供完善的交通接駁服務。（圖／記者蔡玟君攝）

4.交通方便

安比高原全日空洲際度假酒店與安比高原全日空皇冠假日度假酒店總經理新宮千裕表示，雪場交通方便，從盛岡車站、仙台機場、花卷機場都有直達巴士能搭，不過機場的直達巴士需事先預約。

根據記者實際觀察，酒店在整個度假村與滑雪場區域內也提供接駁車，除了提供不同飯店、露天溫泉設施外，其中一站更安排停靠在便利商店「Lawson」，讓旅客可以採訪所需用品，但旅客必須在下一班返回飯店的接駁車抵達前採買完畢，約間隔20分鐘左右。

▲▼東北最大露天溫泉「白樺之湯」。（圖／記者蔡玟君攝）

5.擁有東北最大露天溫泉「白樺之湯」

距離滑雪場約5分鐘車程的露天溫泉「白樺之湯」，於2017年重新整修，提供大浴池、岩風呂、寝湯、壺風呂等不同設計的溫泉浴池讓旅客體驗，由於泡湯地點均在戶外，被譽為是東北最大露天溫泉，在冬季時，能體驗邊泡湯邊欣賞近在眼前的雪景。

●大浴場照片經過特別允許拍攝，一般旅客泡湯時禁止攝影。

▲出國滑雪已漸漸成為台灣人最喜歡的冬季玩法。（圖／記者蔡玟君攝）

出國滑雪已漸漸成為台灣人最喜歡的冬季玩法，且逐年增加。旅遊業者「可樂旅遊」表示，根據訂單資料，2024年報名滑雪相關團體人次較2023年增加 1.6倍，其中又以親子客為大宗。

看好台灣滑雪市場潛力，可樂旅遊今年於疫後正式回歸滑雪市場，在雪季推出「全包式專業滑雪團」行程，除了為旅客安排好交通移動，入住Ski In/Out飯店外，隨團還安排具有國際級認證資格中文滑雪教練、分級小班教學，一次滿足不同族群的需求。

▲可樂旅遊產品日本組協理梁健隆。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊產品日本組協理梁健隆指出，全包式專業滑雪團產品平均天數為5至7天，例如5天行程就有3天住在雪場內，每天都能在專業教練指導下學習掌握滑雪技巧。

學滑雪，教練專業程度備受重視，全包式滑雪團均安排「駐場教練」教學。梁健隆指出，所謂「駐場教練」是事先請教練入住滑雪場中、事先熟悉場地，並簽下專屬合約，僅服務可樂旅遊的旅客。

▲▼可樂旅遊的全包式滑雪團，安排專業教練一起入住滑雪場內，每天都是專人小班制教學指導，還可以和教練一起體驗搭纜車後從雪道滑下，增加成就感。（圖／記者蔡玟君攝）

該安排優勢在於客人抵達前，教練已了解場內，可從看起來相似的滑道中找到適合初學者體驗、又能增加成就感的地點，而隨團教練可能在上課同時也在熟悉雪場，是可樂旅遊的滑雪產品與市場其他產品最大區隔。

業者也表示，展望25／26年專業滑雪團除了日本東北地區的滑雪場外，將會納入其他日韓熱門滑雪場規劃行程，同時也不排除開發中國大陸的滑雪商品，希望可達破千人次參團目標，恢復至疫情前約5成水準。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）