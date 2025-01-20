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陽明山最新懶人露營「蟬說：暖硫」開幕！圍爐煮茶、泡溫泉超暖心

▲「蟬說：暖硫」豪華露營區。（圖／蟬說集團提供）

▲「蟬說：暖硫」俯雲區帳篷共有13頂，內含獨立衛浴設備。（圖／蟬說集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

蟬說集團插旗北市陽明山！接手「趣兒Chill:藍鵲菲菲」豪華露營區，蟬說以「蟬說：暖硫」之名重新開幕，可以體驗冷水坑第一道天然白硫磺泉，目前規劃一泊二食、單日遊行程，並新規劃充滿儀式感的圍爐煮茶體驗，待2月粉嫩山櫻花盛開，將成另一道絕美風景。

▲「蟬說：暖硫」豪華露營區。（圖／蟬說集團提供）

▲《蟬說：暖硫》以台灣特有種白鼻心為設計意象，打造獨具特色的溫泉懶人露營區。

「蟬說：暖硫」海拔約600公尺高，位於陽明山溫泉渡假村內，擁有來自陽明山第一道湧泉的白磺溫泉，園內規劃出「俯雲區」、「森浴區」兩大區域，「俯雲區」共有13頂神殿帳，帳篷內含衛浴設備；「森浴區」則含20頂帳篷，相較俯雲區更有隱私性，藏匿於森林之中，有遠離塵囂的感覺。

▲「蟬說：暖硫」豪華露營區。（圖／蟬說集團提供）

▲▼一泊二食懶人露營，帳篷內配有2張雙人床可提供2-4人入住；森浴區帳篷步道兩側布滿山櫻花樹，2月櫻花季時充滿粉色浪漫氛圍。

▲「蟬說：暖硫」豪華露營區。（圖／蟬說集團提供）

「蟬說：暖硫」以一泊二食為主打，從入園的迎賓小點，以及中式晚餐、隔日早餐，另加贈在地手作體驗，最低雙人平日住一晚只要5,600元起，帳內含冷暖氣機、除濕機、電風扇、桌燈、鏡子、掛衣架、浴巾、電熱毯、液體電蚊香、耳塞等一應俱全。

另外，除了住客專屬的深度活動之外，也有提供一日遊活動「火山上的溫泉圍爐煮茶」，含2小時的專屬泡湯，搭配80分鐘的圍爐煮茶時光，儀式感十足，雙人799元起，也開放給未住宿旅客，費用為899元。

▲「蟬說：暖硫」豪華露營區。（圖／蟬說集團提供）

▲「火山上的溫泉圍爐煮茶」含9宮格點心，搭配陳皮山楂蘋果茶，增添冬日儀式感。

▲「蟬說：暖硫」豪華露營區。（圖／蟬說集團提供）

▲即日起至2月28日間，預訂懶人露營的住客，平日晚間11點後，雙人僅需500元起，即可享受獨立的景觀風呂湯屋。

歡慶開幕，即日起至2月28日間，預訂懶人露營的住客，平日晚間11點後，雙人僅需500元起，即可享受獨立的景觀風呂湯屋，在星光下，靜享白硫磺泉的滋潤，感受山林的溫柔包圍。

▲天成逸旅－朋趣豪華露營。（圖／天成集團提供）

▲天成逸旅－朋趣豪華露營。（圖／天成集團提供）

另外，迎接寒假旺季，位於桃園龍潭的天成逸旅-朋趣豪華露營，也推出春日輕奢假期住房優惠，即日起至4月30日，雙人一泊四食平日只要7,000元起，內容包含一泊四食下午茶、BBQ豪華海陸火烤饗宴晚餐、消夜泡麵與管家直送Chill早餐箱，VR高爾夫1小時招待，以及園區內多樣設施無限體驗。

▲天成逸旅－朋趣豪華露營。（圖／天成集團提供）

▲▼入住含一泊四食下午茶、BBQ豪華海陸火烤饗宴晚餐、消夜泡麵與管家直送Chill早餐箱。（圖／天成集團提供）

▲天成逸旅－朋趣豪華露營。（圖／天成集團提供）

「春日輕奢假期」住房優惠，雙人一泊四食平日7,000元起，旺日僅需加價1,500元，並享有1位2歲以下孩童免費入住，再享第三或第四人加價優惠。

設施部分，入住期間可使用一小時VR高爾夫，且戶外童樂園各種遊樂設施免費暢玩，包含夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等，享受夜間的星空電影院，品嘗親手烤棉花糖，豐富多元設施滿足一家大小的度假需求。

關鍵字： 台北市旅遊 陽明山旅遊 蟬說：暖硫 豪華露營 桃園市旅遊 龍潭旅遊 天成逸旅-朋趣豪華露營

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