ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本法式可麗餅店聯名蜷尾家！6款霜淇淋限時吃　草莓季同步開跑

▲▼gelato pique cafe台中店聯名蜷尾家推6種口味霜淇淋；同步推出草莓樂園可麗餅。（圖／gelato pique cafe提供）

▲gelato pique cafe台中LaLaport門市聯名蜷尾家推6種口味霜淇淋。（圖／gelato pique cafe提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本法式可麗餅店「gelato pique cafe」找來台南人氣冰淇淋品牌「蜷尾家」合作推出一系列期間限定霜淇淋，包括野莓牛奶、柚子金萱茶、栗子蒙布朗等都有，即日起至4月6日開賣，只在台中LaLaport門市限定販售。另恰逢草莓季，全台3店也同步推出草莓口味可麗餅。

▲▼gelato pique cafe台中店聯名蜷尾家推6種口味霜淇淋；同步推出草莓樂園可麗餅。（圖／gelato pique cafe提供）

▲▼6款霜淇淋皆是選用當季食材結合台灣味製成。

▲▼gelato pique cafe台中店聯名蜷尾家推6種口味霜淇淋；同步推出草莓樂園可麗餅。（圖／gelato pique cafe提供）

gelato pique cafe台中店聯手蜷尾家推出6種口味霜淇淋，選用當季食材結合台灣味製成，至1月23日前為「野莓牛奶霜淇淋」，是濃郁牛奶結合酸甜野莓的組合，最後撒上草莓乾碎粒增添口感；1月24日起至2月6日推新年限定「海鹽花生霜淇淋」，香濃花生結合微鹹海鹽，再加上堅果碎粒，香氣十足。

2月7日起至2月20日推「山茶花烏龍霜淇淋」，烏龍茶與山茶花香的組合，還撒上黑巧克力碎片，打造豐富層次感；2月21日起至3月6日是吃得到栗子塊的「栗子蒙布朗霜淇淋」；3月7日起至3月20日為搭配蜜紅豆粒的「柚子金萱茶霜淇淋」。

3月21日起至4月6日則推「洲南鹽場海鹽牛奶霜淇淋」選用嘉義布袋洲南鹽場產海鹽結合濃郁奶香，再插上可愛小熊餅乾點綴，以上口味霜淇淋售價皆為150元，每日限量、售完為止。

▲▼gelato pique cafe台中店聯名蜷尾家推6種口味霜淇淋；同步推出草莓樂園可麗餅。（圖／gelato pique cafe提供）

▲同步迎來草莓季推出草莓樂園可麗餅。

全門市也同步迎來草莓季推出「草莓樂園可麗餅」，選用新鮮大湖草莓搭配鮮奶油在可麗餅與冰淇淋上層層堆疊，每支售價280元，各門市每日限量、售完為止。

▲▼辻利茶舗「春韻莓好抹茶系列」新上市。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗「春韻莓好抹茶系列」新上市。（圖／辻利茶舗提供）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」也迎來草莓季，推出全新「春韻莓好抹茶系列」，選用醇厚抹茶結合當季草莓打造3款限定品項，首推人氣快閃回歸「春韻莓好抹茶大福」，薄透Q彈大福皮包裹著自製抹茶白豆沙餡、新鮮草莓，口感甜而不膩，2入優惠價179元。

「春韻莓好抹茶塔」是首度推出，手工抹茶塔搭配濃郁抹茶杏仁奶油、特製草莓果醬，上層鋪滿輕盈抹茶鮮奶油及當季草莓，售價225元，限內用每日限量供應；「春韻莓好抹茶拿鐵」則是現刷抹茶融入濃醇牛奶與慢熬草莓果醬，再加入果肉增添口感，限冷飲，售價155元，於遠百信義A13門市限定販售至3月2日。

【你可能也想看】

►手搖飲「珍奶第2杯10元」限時1天喝！每人不限購
►漢堡王全門市「即日起停賣薯條」！原因曝光　附餐改搭洋蔥圈
►137家拿坡里「買1送1」限時2周開跑！買炸雞桶吃免費披薩

關鍵字： 美食情報 美食雲 gelato pique cafe 辻利茶舗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

推薦閱讀

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

日本法式可麗餅店聯名蜷尾家！

日本法式可麗餅店聯名蜷尾家！

台北W飯店「客房微整型」搶先看

台北W飯店「客房微整型」搶先看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

手搖飲10元珍奶限時1天喝

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

2025最新日本入境規定台人享預先通關

小潘蛋糕坊2／6起鳳梨酥每顆貴1元

北車窄巷藏米其林美食！炒飯鑊氣滿分

「茶六」鹿港店1/22試營運

西門町這棟聚集3集團、6餐飲品牌

環島之星萌旅號1/18首航！亮點先看

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

4航空機票優惠　買日本國際線送國內線

春節營業時間曝！小潘1/28起連休9天

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

九州最早賞櫻地在大分　2月就能看

37公尺全球最大「泰坦恐龍」來台

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366