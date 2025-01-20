日本法式可麗餅店聯名蜷尾家！6款霜淇淋限時吃　草莓季同步開跑

▲gelato pique cafe台中LaLaport門市聯名蜷尾家推6種口味霜淇淋。（圖／gelato pique cafe提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本法式可麗餅店「gelato pique cafe」找來台南人氣冰淇淋品牌「蜷尾家」合作推出一系列期間限定霜淇淋，包括野莓牛奶、柚子金萱茶、栗子蒙布朗等都有，即日起至4月6日開賣，只在台中LaLaport門市限定販售。另恰逢草莓季，全台3店也同步推出草莓口味可麗餅。

▲▼6款霜淇淋皆是選用當季食材結合台灣味製成。

gelato pique cafe台中店聯手蜷尾家推出6種口味霜淇淋，選用當季食材結合台灣味製成，至1月23日前為「野莓牛奶霜淇淋」，是濃郁牛奶結合酸甜野莓的組合，最後撒上草莓乾碎粒增添口感；1月24日起至2月6日推新年限定「海鹽花生霜淇淋」，香濃花生結合微鹹海鹽，再加上堅果碎粒，香氣十足。

2月7日起至2月20日推「山茶花烏龍霜淇淋」，烏龍茶與山茶花香的組合，還撒上黑巧克力碎片，打造豐富層次感；2月21日起至3月6日是吃得到栗子塊的「栗子蒙布朗霜淇淋」；3月7日起至3月20日為搭配蜜紅豆粒的「柚子金萱茶霜淇淋」。

3月21日起至4月6日則推「洲南鹽場海鹽牛奶霜淇淋」選用嘉義布袋洲南鹽場產海鹽結合濃郁奶香，再插上可愛小熊餅乾點綴，以上口味霜淇淋售價皆為150元，每日限量、售完為止。

▲同步迎來草莓季推出草莓樂園可麗餅。

全門市也同步迎來草莓季推出「草莓樂園可麗餅」，選用新鮮大湖草莓搭配鮮奶油在可麗餅與冰淇淋上層層堆疊，每支售價280元，各門市每日限量、售完為止。

▲辻利茶舗「春韻莓好抹茶系列」新上市。（圖／辻利茶舗提供）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」也迎來草莓季，推出全新「春韻莓好抹茶系列」，選用醇厚抹茶結合當季草莓打造3款限定品項，首推人氣快閃回歸「春韻莓好抹茶大福」，薄透Q彈大福皮包裹著自製抹茶白豆沙餡、新鮮草莓，口感甜而不膩，2入優惠價179元。

「春韻莓好抹茶塔」是首度推出，手工抹茶塔搭配濃郁抹茶杏仁奶油、特製草莓果醬，上層鋪滿輕盈抹茶鮮奶油及當季草莓，售價225元，限內用每日限量供應；「春韻莓好抹茶拿鐵」則是現刷抹茶融入濃醇牛奶與慢熬草莓果醬，再加入果肉增添口感，限冷飲，售價155元，於遠百信義A13門市限定販售至3月2日。