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日本「最美移動餐廳」Emotion列車　私人包廂看海、甜點吃到飽　

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有「日本最美移動餐廳」美稱的Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

搭上日本北到南一列列特色主題列車，感受在地風景人文，是最受台灣人喜愛的旅行方式之一。沿著三陸海線行駛的「東北EMOTION列車（又稱為愉快列車）」，透過美食、美酒、工藝、沿著海線隨著四季變化的窗外景色，從五感深度領略東北地區之美，又有「日本最美移動餐廳」美稱，行駛至今近10年仍一位難求。

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Emotion列車由知名列車設計師奧山清行操刀。（圖／記者蔡玟君攝）

2011年，311大地震重創東北地區，造成列車所在的八戶線一度中斷，直到隔年才全線恢復。震後為了吸引旅客再次前來旅遊，請來知名列車設計師奧山清行操刀，乘載振興意義的「EMOTION列車」應運而生，於2013年10月19日開始營運。

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼第一節車廂全是私人包廂座位區，能在不受打擾的空間中享受美食美景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

以「移動餐廳」為主題，白色2D塗裝外觀的列車共掛有三節車廂，第一節設有7間私人包廂，每間可坐4人、隱密度高，能在不受打擾的空間中享受在車上賞景、品美食樂趣。

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼第二節車廂為開放式廚房區域，主廚也在此料理餐點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

第二節為開放式廚房與上下車處，亦是這列特色列車最迷人之處，所有餐點均請來專門主廚在車上現場製作；每年固定更換兩次主廚，讓旅客於不同時間搭乘都是一趟全新味蕾體驗。

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲第三節車廂的開放式座位區，地毯為青森的津輕小巾刺繡工藝，壁燈為來自岩手縣的久慈琥珀，椅子後方的行李放置推車則為宮城縣的雄勝硯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲座位旁均為大面窗景，盡享沿途風光。（圖／記者蔡玟君攝）

第三節車廂則是開放式座位區，車廂兩側是大面窗景、所有座位均臨窗而設，讓旅客最大程度享受沿途風光。所有車廂均以岩手縣的南部鐵器、久慈琥珀，以及宮城縣的雄勝硯、福島縣的刺子織、青森的津輕小巾刺繡工藝元素轉譯成地毯、窗簾、放置行李的推車，讓旅客透過視覺與觸覺感受東北六縣工藝魅力。

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼有專人送上桌的甜點套餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼在第二節車廂更提供甜點、鹹食吃到飽，也有專人侍酒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

另一個搭乘Emotion列車的魅力為去程和回程的餐點設計並不相同。「八戶－久慈」路線提供午餐，「久慈－八戶」路線則變成甜點列車，如記者實際體驗的為甜點列車，除了有專人送上桌的下午茶套餐外，於第二節車廂更提供甜點、鹹食吃到飽，更有飲品無限暢飲，讓2小時行駛時間完全不無聊。

可樂旅遊產品日本組協理梁健隆分析，國人玩日本越來越注重特色主題性，最受歡迎的前三名分別為運動旅遊（如滑雪、登山）、鐵道旅遊和美食旅遊，其中鐵道旅遊需求與疫情前相比就成長7成。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲車上就能一覽太平洋風光。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲據說能帶來好運的「蕪島神社」。（圖／記者蔡玟君攝）

看好國人對日本主題列車的高需求，可樂旅遊推出一系列從北到南主題列車產品，如Emotion列車就採包列形式，旅客不必再上網搶票就能搭得到。

▲▼JR愉快列車Emotion，JR最美移動餐廳Emotion列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲邊用餐邊享受窗外風景，是Emotion列車最大搭乘樂趣。（圖／記者蔡玟君攝）

透過包列形式，在2小時車程中可享受精緻午餐套餐或甜點、美酒無限暢飲，欣賞沿途三陸復興國立公園的種差海岸、據傳能帶來好運的「蕪島神社」等風景，從車上就能遠眺紅色大鳥居、看太平洋壯麗風光，列車也會在行駛重要景點時放慢速度，讓旅客慢速享受窗外風光。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

除了Emotion列車採包列提供服務外，可樂旅遊另有四國伊予灘物語號、九州由布院之森列車等。而被稱為有錢也訂不到的日本頂級寢台列車「曙光瑞風號」，業者自疫後已連續兩年取得包列資源，今年預計也將繼續推出曙光瑞風號商品。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 鐵道旅遊 東北旅遊 日本東北旅遊 可樂旅遊 Emotion列車 亞洲旅遊 國外特色系列

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