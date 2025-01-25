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宜蘭太平山過年出遊攻略！搭蹦蹦車看山林　交管、休園時間一次看

▲▼宜蘭太平山。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲坐落於山中的太平山莊常年雲霧繚繞。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

農曆春節將至，宜蘭太平山國家森林遊樂區是連假期間受歡迎的親近自然景點，本篇整理出太平山「2025春節旅遊攻略」，包括開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊。

▪︎春節開休園時間
太平山國家森林遊樂區依循往例，每年除夕（1月28日）為園區全年唯一公告之休園日，而前一日的小年夜（1月27日）凌晨4點開園、中午12點後全區休園至大年初一（1月29日）早上8點開園。

因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車之末班車為早上11點30分，原太平山俱樂部最後導覽場次為早上10點50分，太平山莊及翠峰山屋午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為早上11點30分，國光客運僅行駛至鳩之澤為止、返程提前於中午12點由鳩之澤發車。

▲▼宜蘭太平山。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲宜蘭太平山蹦蹦車與日出。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▪︎蹦蹦車營運班次
因應太平山國家森林遊樂區除夕休園一日，及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜之末班車為早上11點30分。大年初一配合園區早上8點開園，因此現場售票延至早上9點開始，首班車為9點30分、末班車為下午4點；大年初二起，則恢復早上7點現場開始售票，即首班車為早上7點30分發車，末班車為下午4點。目前蹦蹦車為局部復駛，每逢整點及半點即發一班次，每天共有18班次，車位有限，僅能現場購票。

▲▼宜蘭太平山-見晴懷古步道。（圖／記者周宸亘攝）

▲見晴懷古步道有「世界最美小路」美譽。（圖／記者周宸亘攝）

▪︎園區車輛動態管制量1000台
太平山國家森林遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1000台，達到上限後不再開放車輛入園，有車輛離園才會放行，以維持區內車輛總量。而入園車輛數達800台時，園區將開始透過如下管道進行預告：

1.前往太平山國家森林遊樂區途中的公路總局6處電子看板。

2.警廣電台(FM104.9)

3.官網首頁也可關注入園車輛總數。

連假期間，建議民眾可規劃及早入園，以避開早上8點至中午12點的車潮高峰期，另提醒若屆時遇冬季強烈寒流來臨，區內據點，有下雪機會，林業及自然保育署宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客用路安全。

關鍵字： 宜蘭旅遊 太平山國家森林遊樂區 2025春節 2025農曆春節 2025過年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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