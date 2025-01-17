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行李打包＋機場穿搭＋防竊方法　簡單10招讓旅行更輕鬆有趣

▲▼旅行,打包,行李,穿搭,機場,扒手,生活,過年,春節,出國。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想要一場美好的旅行，從出發前的打包行李、機場穿搭等就有許多眉角要注意。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

旅行的煩惱，往往在踏出家門之前就開始了！即將迎來農曆新年，難得有長假，不少人計畫好出國旅行，從打包行李、選衣服到在異國時的行動細節安排等等，每一步都可能讓人頭大。外國網站《Bright Side》的文章羅列出許多能夠搞定打包、穿搭等旅行小技巧，想要有趟輕鬆又愉快的旅程就趕快看下去吧！

輕鬆旅行必知撇步一：聰明打包，從此不崩潰

1、收納袋是人生救星

打包行李像在玩疊疊樂？每次收到最後都發現自己在狂塞亂放的你，務必試試超神的收納袋！不僅能把你的衣服、配件分門別類，還能讓行李箱瞬間變整齊。再也不用擔心找不到那雙襪子或旅行必備小物啦！小技巧是，把衣服摺得像立方體，能更好縮小體積還能擺得更整齊。

▲▼旅行,打包,行李,穿搭,機場,扒手,生活,過年,春節,出國。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、防皺衣物帶著走

衣服從行李箱拿出皺巴巴好難看，但旅途中還要找熨斗熨衣服根本是不可能的任務！防皺衣物就是你的好夥伴，拿出來直接穿，隨時保持時尚亮眼，不怕亂凹亂皺的衣服毀了你的造型。

3、膠囊衣櫃原則效率高

別再三心二意把衣服塞滿行李箱了，旅行帶上膠囊衣櫃才是聰明正解，選幾件百搭的衣服，運用你的穿搭功力搭配出多種造型，不但減輕行李重量，還留出行李箱的空間給旅程中的搜刮的購物戰利品，一舉兩得！

輕鬆旅行必知撇步二：機場穿搭，舒適又有型

4、鞋子舒適，不怕麻煩找上門

高跟鞋和夾腳拖？不不不！高跟鞋上的裝飾可能會觸發金屬探測器，夾腳拖在機場如廁不太方便，還可能讓你跑得慢，趕時間的時候真的會急死人；選雙好走的鞋例如包覆性夠、透氣的球鞋，才能穿梭機場輕鬆自如，隨時準備起飛！

▲▼旅行,打包,行李,穿搭,機場,扒手,生活,過年,春節,出國。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、分層穿搭，溫度不怕變化球

溫度忽冷忽熱超煩人，分層穿搭來解決！機場冷氣強，飛機上溫度飄忽不定，選擇洋蔥式一層層的穿法，內穿輕便針織、柔軟毛衣，再備妥薄外套，隨時穿脫都OK，時刻保持舒適感。

6、衣服合身，安全更加分

不只衣服厚薄度需要考慮，衣服的鬆緊也會影響舒適度，長時間坐飛機，要是衣服太緊會讓人難受，在機場行動如果衣服過長又容易絆倒自己或別人。挑選合身、剪裁剛好的衣服是正解，不僅穿起來舒服，也能讓你行動更靈活，怎麼看都是明智選擇！

輕鬆旅行必知撇步三：防竊妙招，安心享受旅程

7、保持警覺，包包別亂放

在人多的地方要眼觀四路、耳聽八方，包包永遠放在眼前最安全。隨意掛在肩上或背後，真的就是小偷最愛的下手目標啊！

8、養成「順手檢查」的好習慣

離開任何地方時，記得再檢查一次包包、口袋，確保沒漏掉任何東西。這個小小動作，能讓你少了忘東忘西的麻煩，旅行輕鬆加倍！

▲▼旅行,打包,行李,穿搭,機場,扒手,生活,過年,春節,出國。（圖／取自免費圖庫pexels）

9、貴重物品不帶最好

如果擔心貴重物品遺失，那乾脆就別帶了吧！選擇便宜、實用的小物替代，既省心又安心，這樣旅行時就能更盡情享受，不用隨時緊張東西在哪裡、掉了怎麼辦。

10、為重要物品加「聯絡標籤」

想增加找回遺失物品的機率？超簡單，在你的貴重物品上貼個小標籤，寫上你的聯絡方式（電話或Email或社群帳號）；萬一真的丟了，撿到的人就能輕鬆聯絡到你。

以上小撇步，簡單又實用，讓你不再為旅行瑣事煩惱，輕鬆玩遍天下！準備好下一趟旅行了嗎？動起來吧！

關鍵字： 旅行 打包 行李 穿搭 機場 扒手 生活 過年 春節 出國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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