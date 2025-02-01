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北市「3條神級步道」賞花、參拜全包！秘境景觀咖啡價錢隨喜

▲北市大地處推薦3條「廟宇步道路線」。（圖／北市大地處提供）

▲北市大地處推薦3條「廟宇步道路線」。（圖／北市大地處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

過年不小心吃太多，是時候該出門運動甩油了！北市大地處介紹3條「廟宇步道路線」，一次滿足森呼吸、健行、賞花和祈福的心願，置身遠離喧囂的山間秘境，吸進濃郁芬多精，為身體徹底排毒，開啟活力的泉源。

▲內湖「大溝溪生態治水園區」首次以近萬盆繡球花、近5千盆草花打造出愛心花海。（圖／北市水利處提供）

▲內湖「大溝溪生態治水園區」今年以2萬餘盆時節草花，打造特色地景花海。（資料照／北市水利處提供）

碧山巖步道
位於內湖區的碧山巖，從文湖線大湖公園站出發，沿途穿越大溝溪生態園區，可以一面欣賞「心心相印」特色地景花海，並聆聽潺潺溪流的聲音。接著，沿「圓覺寺步道」上行，轉「鯉魚山步道」及「碧山巖步道」拾階而上，就可抵達「碧山巖」。站在寺廟平台，遠眺台北101與蜿蜒的河流，山水畫般的景致令人屏息。

▲北市大地處推薦3條「廟宇步道路線」。（圖／北市大地處提供）

▲每年2月中旬，碧山巖步道旁的椿寒櫻夾道盛開，形成一條浪漫的櫻花隧道。（圖／北市大地處提供）

每年2月中旬，碧山巖步道旁的椿寒櫻夾道盛開，形成一條浪漫且超美的櫻花隧道，空氣中彷彿飄散粉紅泡泡，讓人流連忘返。

值得一提的是，「碧山巖藝文休閒中心」內有全落地的玻璃窗，採光極佳，看得到台北101、淡水河，以及飛機起降！點杯現磨現泡的單品咖啡，採自由隨喜，健行完來這裡歇腳，享受眼前270度無敵景致，將煩惱拋諸九霄雲外。

▲北市大地處推薦3條「廟宇步道路線」。（圖／北市大地處提供）

▲碧山巖是人氣夜景勝地，180度飽覽台北101大樓、圓山大飯店及松山機場。（圖／北市大地處提供）

松山慈惠堂步道
位於信義區的松山慈惠堂，向來都是春節祈願的熱門地點。參拜完寺廟，可以選擇輕鬆的「虎山溪步道」，古橋與清澈的溪流作伴，幽靜而迷人；想挑戰自我的人不妨選擇「虎山自然步道」，能近距離欣賞台北101及整座盆地美景，感受大自然的雄偉與力量，為新的一年祈願更多美好到來。

▲北市大地處推薦3條「廟宇步道路線」。（圖／北市大地處提供）

▲「虎山溪步道」古橋與清澈的溪流作伴，幽靜而迷人。（圖／大地處提供）

指南宮步道
座落在文山區的指南宮，寧靜環境與深厚的文化底蘊，成為另一個春節祈福的據點。沿著充滿日式風情的「竹柏參道」上行，兩旁的石燈籠與竹柏樹影交織，顯得格外動人，到了夜晚點燈，增添日本神社般的氛圍。抵達指南宮後，為親人祈求健康與平安，還能前往「祈福山徑」，在「綠光平台」搖響「祈福鐘」，在喜氣中沉澱身心靈。

▲北市大地處推薦3條「廟宇步道路線」。（圖／北市大地處提供）

▲抵達指南宮後，為親人祈求健康與平安。（圖／大地處提供）

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