不是鼎泰豐！玄彬昨晚收工直奔點水樓　招牌也是小籠包

▲點水樓七彩小籠包，可一次品嚐7種口味。（圖／取自點水樓臉書）

記者黃士原／台北報導

南韓演員玄彬為了宣傳電影《哈爾濱》來到台灣，昨晚出席在西門國賓戲院的特映會，據傳活動結束後，玄彬一行人前往點水樓用餐，而不是國外明星最常去的鼎泰豐。

點水樓是由南僑集團所打造，主打江南料理、點心，包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜系，其中小籠包曾獲得網路票選為全台最好吃小籠包，南京店也在2018年至2022年入選米其林必比登推介，目前全台有6家分店，玄彬昨晚前往用餐的是位於中正區的點水樓懷寧店。

▲點水樓招牌之一醉膏蟹（圖／記者黃士原攝）

點水樓小籠包是點水樓的必吃餐點，麵皮薄而有彈性，肉餡選用黑毛豬頸肉、腰內肉、後腿肉、前腿肉，依比例融合老母雞高湯，以現點、現包、現蒸呈現最佳鮮味。除了原味，還有九層塔、麻辣、翡翠、XO醬、櫻花蝦、黑蒜頭、松露、蟹黃等口味，另有以天然蔬果製作麵皮的七彩小籠包，可一次品嚐7種口味。

▲孫藝真去年來台曾到捌伍添第用餐。（圖／取自孫藝真IG）

另外，玄彬老婆孫藝真（舊譯孫藝珍，손예진）去年4月首次訪台，曾受訪表示很期待品嚐小籠包。不過後來在社群網站曝光的照片，其實她並非前往鼎泰豐用餐，而是台北101的高樓餐廳「捌伍添第」，業者也公布當天女神用餐菜單，有蟹粉灌湯小籠包、松露蛋白海鮮餃、千絲蘿蔔酥、添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、焗釀鮮蟹蓋、楊枝甘露，也符合孫藝真在IG上公布的菜色照片及吃播影片。

▲焗釀鮮蟹蓋。（圖／捌伍添第提供）

位於台北101 85樓的捌伍添第，由前米其林一星主廚謝文親自坐鎮掌杓，2021年10月正式開幕，以粵菜為主，並匯集台灣、四川、潮州、蘇州、湖南及東北各地的特色料理，招牌菜色有添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、焗釀鮮蟹蓋，都在孫藝真當天享用的菜單之中。