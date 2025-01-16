內湖草莓季「13家開放採果」！新增許多日式品種　景點地圖一次看

▲莓圃庭園咖啡有各式草莓料理。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

台北人想就近採草莓，內湖是不二首選，草莓園主要分布在白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街等3處，今年共有13家草莓園開放採摘。2025年依舊以香水品種為大宗，另也有內湖1號、內湖3號、金瓚、苗栗1號、白草莓等類型，民眾出發前不妨致電店家詢問詳情。

▲草莓園主要分布在白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街等3處，今年共有13家草莓園開放採摘。（圖／大地處提供）



白石湖社區發展協會理事長林翠娥透露，今年一共有白石湖吊橋頭、野草花果、菩提園、東林、莓圃、山櫻、白石湖、碧山、田園美色、內湖、貴月、美麗田、白石森活等13家草莓園開放採摘。林翠娥說，產銷履歷草莓1台斤500元、有機草莓650元，與去年相比貴50元。

▲莓圃休閒農園多了很多日式品種草莓。（圖／翻攝自莓圃休閒農園）



2025年白石湖一帶的草莓品種以香水佔最多，另也有內湖1號、內湖3號、金瓚、苗栗1號、白草莓等類型。其中一家業者莓圃表示，今年多種了一些日式品種，囊括白草莓、水蜜桃草莓、紅顏、古都姬、甘王、章姬、熊本，以及台灣的豐香、黑鑽；不過業者也透露，因受天候加上颱風影響，整體產期都往後延，也因草莓尚未量產，目前人潮相對較少，往年大排長龍準備採果的盛況還未出現。

▲白石森活休閒農場有紅白雙色草莓。（圖／翻攝自白石森活休閒農場）



另外，白石森活有機農場於粉專上公告，今年精心挑選紅白兩色的草莓品種栽種。包括蘋果草莓、粉玉草莓、粉玉白草莓、白天使草莓及初戀的香草莓等，均散發獨特的風味和香氣。不過採草莓名額有限，會優先開放給用餐的旅客現採，建議提前來電預約。



白石湖草莓產季為12月至隔年5月上旬，除了有草莓可以採，部分農場還提供草莓果醬、窯烤披薩DIY等各式農遊體驗。北市大地處表示，在地農友採用溫室高架方式栽種，採果時不用擔心泥濘難行，就算下雨天，也可以輕鬆體驗採果樂，更多詳細資訊可上「內湖草莓季-莓好樂園」查詢。

▲▼白石湖社區順遊景點地圖；白石湖吊橋封閉區和替代路線圖。（圖／大地處提供）



白石湖社區鄰近台北市區，交通便捷性高，無論是開車或搭乘大眾運輸都方便，周遭可以順遊碧山巖祈福，或是到春秋步道、同心池、夫妻樹、竹林祕境及甜水鴛鴦湖等景點踏青，不過，使用逾13年的白石湖吊橋自去年7月封閉整修後，目前還未開放，完工日期訂在6月30日。