ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

內湖草莓季「13家開放採果」！新增許多日式品種　景點地圖一次看

▲莓圃庭園咖啡,草莓,內湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲莓圃庭園咖啡有各式草莓料理。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北人想就近採草莓，內湖是不二首選，草莓園主要分布在白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街等3處，今年共有13家草莓園開放採摘。2025年依舊以香水品種為大宗，另也有內湖1號、內湖3號、金瓚、苗栗1號、白草莓等類型，民眾出發前不妨致電店家詢問詳情。

▲白石湖社區順遊路線圖,白石湖社區草莓,同心池。（圖／大地處提供）

▲草莓園主要分布在白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街等3處，今年共有13家草莓園開放採摘。（圖／大地處提供）

白石湖社區發展協會理事長林翠娥透露，今年一共有白石湖吊橋頭、野草花果、菩提園、東林、莓圃、山櫻、白石湖、碧山、田園美色、內湖、貴月、美麗田、白石森活等13家草莓園開放採摘。林翠娥說，產銷履歷草莓1台斤500元、有機草莓650元，與去年相比貴50元。

▲莓圃休閒農園多了很多日式品種草莓。（圖／翻攝自莓圃休閒農園）

▲莓圃休閒農園多了很多日式品種草莓。（圖／翻攝自莓圃休閒農園）

2025年白石湖一帶的草莓品種以香水佔最多，另也有內湖1號、內湖3號、金瓚、苗栗1號、白草莓等類型。其中一家業者莓圃表示，今年多種了一些日式品種，囊括白草莓、水蜜桃草莓、紅顏、古都姬、甘王、章姬、熊本，以及台灣的豐香、黑鑽；不過業者也透露，因受天候加上颱風影響，整體產期都往後延，也因草莓尚未量產，目前人潮相對較少，往年大排長龍準備採果的盛況還未出現。

▲白石森活休閒農場有紅白雙色草莓。（圖／翻攝自白石森活休閒農場）

▲白石森活休閒農場有紅白雙色草莓。（圖／翻攝自白石森活休閒農場）

另外，白石森活有機農場於粉專上公告，今年精心挑選紅白兩色的草莓品種栽種。包括蘋果草莓、粉玉草莓、粉玉白草莓、白天使草莓及初戀的香草莓等，均散發獨特的風味和香氣。不過採草莓名額有限，會優先開放給用餐的旅客現採，建議提前來電預約。

白石湖草莓產季為12月至隔年5月上旬，除了有草莓可以採，部分農場還提供草莓果醬、窯烤披薩DIY等各式農遊體驗。北市大地處表示，在地農友採用溫室高架方式栽種，採果時不用擔心泥濘難行，就算下雨天，也可以輕鬆體驗採果樂，更多詳細資訊可上「內湖草莓季-莓好樂園」查詢。

▲白石湖社區順遊路線圖,白石湖社區草莓,同心池。（圖／大地處提供）

▲▼白石湖社區順遊景點地圖；白石湖吊橋封閉區和替代路線圖。（圖／大地處提供）

▲白石湖社區順遊路線圖,白石湖社區草莓,同心池。（圖／大地處提供）

白石湖社區鄰近台北市區，交通便捷性高，無論是開車或搭乘大眾運輸都方便，周遭可以順遊碧山巖祈福，或是到春秋步道、同心池、夫妻樹、竹林祕境及甜水鴛鴦湖等景點踏青，不過，使用逾13年的白石湖吊橋自去年7月封閉整修後，目前還未開放，完工日期訂在6月30日。

關鍵字： 台北市旅遊 採果 白石湖休閒農業區 白石湖草莓季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

2大手搖飲冬季新品買1送1！

2大手搖飲冬季新品買1送1！

內湖草莓季「13家開放採果」多白草莓

內湖草莓季「13家開放採果」多白草莓

JR東日本Buffet新年度優惠持續到3/27

JR東日本Buffet新年度優惠持續到3/27

斗六隱藏版「柴燒豆花」躲舊工寮裡！

斗六隱藏版「柴燒豆花」躲舊工寮裡！

2025東京迪士尼海洋夢幻泉鄉入園攻略

2025東京迪士尼海洋夢幻泉鄉入園攻略

超商「1元喝美式」、抽抽樂中獎率100%

超商「1元喝美式」、抽抽樂中獎率100%

真珠微風南山店今開幕

真珠微風南山店今開幕

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

民國46年創立的周末隱藏版月台便當！

台中「800棵落羽松」全紅！追松要快

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

台中勤美草悟道「5景點」一次開箱！

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

鑽進士林巷弄找秘境！不限時老屋咖啡

「北市2花海」正夢幻！美到過年

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

霹靂卡霹靂拉拉！小魔女25週年展開箱

熱門行程

最新新聞更多

2大手搖飲冬季新品買1送1！

內湖草莓季「13家開放採果」多白草莓

JR東日本Buffet新年度優惠持續到3/27

斗六隱藏版「柴燒豆花」躲舊工寮裡！

2025東京迪士尼海洋夢幻泉鄉入園攻略

超商「1元喝美式」、抽抽樂中獎率100%

真珠微風南山店今開幕

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366