浪漫情人節　歌詩達郵輪甜蜜相約

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

西洋情人節快到了，為倆人預約一趟浪漫郵輪之旅！歌詩達郵輪莎倫娜號上充滿義式浪漫氛圍，貼心服務與豪華娛樂設施，讓感情加蜜、升溫，創造最甜蜜的旅遊回憶。

▲充滿義式浪漫氛圍的郵輪之旅，讓感情加蜜更升溫。（圖／歌詩達郵輪）

兩個人共度的時光，就要浪費在浪漫夢幻的事物上。傳承歌詩達郵輪的義式風格，莎倫娜號設計展現精緻工藝，處處散發浪漫氛圍。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號設計展現精緻工藝，散發浪漫氛圍。（圖／歌詩達郵輪）

幸福就是一起嘗試新事物，郵輪上有的是各種不同的體驗。和另一半攜手到美食餐廳品嘗佳餚、到宙斯大劇院欣賞國際級精采表演、在私密的海上SPA享受自動發熱的馬賽克躺椅，時間彷彿就停在這令人心動的時刻。

▲甜蜜旅程中的每一餐都獨一無二。（圖／歌詩達郵輪）

令人醉心的旅程一定不能少了浪漫晚餐。莎倫娜號上有各式風格的餐廳，義式、美式、日式等應有盡有，讓郵輪之旅的每一餐都獨一無二，晚餐後還能到酒吧小酌談心，旅程越夜越美麗。

▲海上假期不用舟車勞頓，只要專心享受兩人世界的甜蜜假期。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號的旅程，安排了日韓人氣景點，下船暢遊日本沖繩、佐世保、福岡，韓國濟州、釜山等地，特別是郵輪旅程無舟車勞頓、不用搬運行李，只要專心享受甜蜜假期！

推薦航次

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025春夏航程

【日韓賞櫻 唯二航次】

★三人同行一人免費

3/26佐世保＋濟州6天

3/31福岡＋釜山6天

【春季航次 四月出發】

★三人同行一人免費（即將額滿）

4/8沖繩4天

4/14福岡+釜山6天

★第三.四人 4,900元起

4/5.11.19沖繩4天

4/22沖繩5天

【暑假航次 六至八月出發】

★第三.四人4,900元起

7/7.10.13.20 8/1.4.7沖繩4天

6/28 7/16.23 8/10.19.23.27沖繩5天

7/2福岡+濟州6天

7/27佐世堡+鹿兒島6天

8/14佐世堡+釜山6天

詳見

歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW

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