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台南老牌「興南旅行社」宣布2／1熄燈　結束34年開業時光

▲台南「興南旅行社」宣布2/1熄燈。（圖／取自Google地圖）

▲台南「興南旅行社」宣布2/1熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

即將到來的春節連假一向是旅遊旺季，不過開業34年的興南旅行社卻突然宣布結束營業，將於2月1日熄燈，消息曝光後讓許多網友直呼可惜，也感謝旅行社帶給他們滿滿的回憶。

位於台南的興南旅行社創立於1991年，除了提供國外行程、機加酒自由行，國內旅遊團也很受歡迎，優質又熱心的領隊與導遊，總是讓旅客留下深刻印象。不過，興南旅行社日前卻宣布結束營業，發文表示「感恩舊雨新知34年來的相挺，將於2月1日熄燈告別」。

歇業消息曝光後，網友紛紛在官方粉專上留言表示不捨，有人說「好可惜！很喜歡跟唐正中先生帶的團」、「好可惜，我18歲時第一次去小琉球，就是興南帶的」、「太傷心了！ 感謝你們的服務」、「謝謝你們，帶我家去台灣各個地方，留下滿滿的回憶」。

▲蝴蝶谷渡假村位於富源國家森林遊樂區內。（圖／林業署花蓮分署提供）

另外，位於富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷溫泉渡假村，過去20多年來服務超過150萬名旅客，因去年0403地震與康芮颱風等接連天災影響，富源兩條主要步道多處災害，需要2至3年的修復，業者評估後宣布2月7日正式結束營業，目前已不提供入園及泡湯服務。

關鍵字： 旅行社 台灣旅遊 熄燈 結束營業

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