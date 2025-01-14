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40多道港式料理無限供應　台中金典酒店粵菜吃到飽限時回歸

▲50多道港式料理無限供應　台中金典酒店粵菜吃到飽只到3月底。（圖／台中金典酒店提供）

▲台中金典酒店粵菜吃到飽再度回歸。（圖／台中金典酒店提供）

記者黃士原／台北報導

喜歡吃粵菜的台中朋友看過來，金典酒店15F金園中餐廳的「粵吃粵飽」再度回歸，千元就能享有40多道港式料理吃到飽，活動時間到2月27日。

台中金典酒店15樓金園中餐廳「粵吃粵飽」吃到飽活動再度回歸，消費者可以依自己的喜好無限續點40多道港式料理，有冷盤、港式點心、粵式料理、季節時蔬、麵飯等等，冷盤類可以選擇蜜汁叉燒、冰梅番茄、紹興醉雞、太白醉翁蝦等。

▲台中金典酒店粵菜吃到飽限時回歸。（圖／取竹台中金典酒店臉書）

▲台中金典酒店粵菜吃到飽限時回歸，多款港點無限供應。（圖／取自台中金典酒店臉書）

而粵式熱菜包括有松鼠魚球、鹹魚雞粒豆腐煲、XO醬百花油條、淮揚無錫骨等；港式點心有蠔油炆鳳爪、蜜汁叉燒酥、魚子燒賣。主食部份則可以選擇揚州炒飯或干燒伊府麵及鴨架生滾粥，最後獻上主廚特製的芋香西米露。

「粵吃粵飽」吃到飽活動為2月27日前的周一至周四午晚餐時段限定，午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%，兩人同行可享優惠，午餐每人990元+10%，晚餐1090元+10%。

▲金豬食堂招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等。（圖／取自金豬食堂IG：gold_pig1982

另外，韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。

雖然目前想吃金豬食堂要先飛到韓國，不過以後在台灣也吃得到，近日在人力銀行上出現「米其林韓式燒肉」的求才資訊，雖然未曝光品牌名稱，但介紹文提到「連續6年被選為米其林必比登推介的烤肉餐廳，吸引了不少名人光顧，包括BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植」，符合條件的韓式燒肉直指金豬食堂，預計5月開幕。

關鍵字： 美食雲 台中金典酒店 粵菜吃到飽

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