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免費送你玩日本！5個拍富士山必去景點　還能賞櫻、走最長吊橋

▲▼新倉山淺間公園。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲新倉山淺間公園的觀景台是最經典看富士山視角。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

富士山是日本代表山脈，近年，如河口湖等可以拍下不同視角的富士山景點，更是成為海外遊客赴日理由。本篇就整理出5處欣賞富士山的經典視角，可以登上觀景台拍下五重塔、櫻花與富士山交織的美景，或透過水鏡反射，拍下上下顛倒富士景觀。

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1.新倉山淺間公園

新倉山淺間公園可是欣賞富士山最經典的角度，前往神社路程中，幾乎沿途都能看到富士山近在眼前。尤其是登上忠靈塔、展望台時，可以將富士山、五重塔一起拍下，若春天時，還有櫻花景觀，秋天則變成滿滿紅葉，絕美視角使這裡總是人潮絡繹不絕。

▲▼靜岡縣富士山世界遺產中心。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲▼靜岡縣富士山世界遺產中心。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲▼靜岡縣富士山世界遺產中心。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

2.富士山世界遺產中心

位於靜岡縣的「富士山世界遺產中心」，館內模擬從山腳一路爬至富士山頂的經驗，並透過美術、歷史、信仰、民俗學、火山學、世界遺產、日本文學等不同角度介紹富士山。

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而建築本身也具看點，如外觀就是一座倒過來的富士山形狀，搭配前方的水鏡，可拍出上下顛倒世界，一旁的紅色大鳥居，更可以拍出與富士山同框的景色；此外，館內的「富士山展望廳」也是攝影愛好者最愛的角度，從這裡可以拍到富士山全貌外，地板的反射呈現出逆富士的景象，吸引許多人在此駐足。

▲▼富士山觀景纜車，富士山全景纜車，河口湖，富士山。（圖／富士急行提供）

▲▼富士山觀景纜車可俯瞰河口湖；山頂的天上山公園則能飽覽富士山全貌。（圖／富士急行提供）

▲▼富士山觀景纜車，富士山全景纜車，河口湖，富士山。（圖／富士急行提供）

3.河口湖天上山公園

想要前往天上山公園，首先要搭「富士山全景纜車」。富士山全景纜車位於河口湖畔，約每10分鐘至15分鐘一班，纜車四面設置大面積玻璃窗，讓旅客走進車廂後，隨著纜車慢慢爬升，就能欣賞河口湖與周邊全貌，當天氣好時，看陽光穿透雲層灑落湖面，如耶穌光般映照，成為搭乘途中最美風景。

天上山公園於2017年重新整修觀景平台，將面積擴建為原本的2倍大，讓旅客從觀景台望去，雄偉的富士山全貌山景就在眼前盡收眼底，看經典的富士山線條從山頂向下延伸，與大地連結，遼闊的視野風景讓人心神也跟著為之開闊，即使偶爾遇上富士山山頭被雲層擋住，無邊的大地城市景觀也讓人能看得盡興。

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▲▼三島天空步道。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲三島天空步道可以遠眺富士山。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

4.三島天空步道

三島天空步道位於靜岡縣三島地區，全名為「箱根西麓三島大吊橋」，又簡稱三島步行橋，全長400公尺、吊橋寬度1.6公尺，啟用後超越九州大分縣的「九重夢大吊橋」，成為目前日本最長的步行專用吊橋；若天氣好時，從橋上就可以俯瞰富士山全貌。

▲▼富士山夢之大橋。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲富士山夢之大橋是另一個拍富士山知名景點。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

5.富士山夢之大橋

位於靜岡縣富士市的「富士山夢之大橋」是另一個拍富士山知名景點，因階梯背後就是富士山，彷彿登上階梯就能登頂富士山般，經過社群媒體分享後吸引許多網友朝聖。

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活動資訊:
●活動期間 :2025/1/17 11:00 至 2025/2/16 23:59
●得獎公布: 2025/2/20前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。
●活動獎項(2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)
●活動辦法立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！

完成任務:
步驟1  開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕
步驟2  點選「抽日本不限航點」機票、則進入活動頁面頁面(參下圖A)
步驟3  回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格(參下圖B)

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▲（圖／活動小組）

●注意事項：請詳閱活動網頁►►►

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