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桃園角板山行館園區梅花盛開　把握最佳賞花期限+夜遊賞景

▲角板山行館園區梅花盛開

▲桃園角板山行館園區梅花盛開。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025探索北橫冬季角板山行館梅花季活動，12日落幕。市府觀旅局表示，今年因為天候因素，角板山行館園區梅園的梅花較晚綻放，為了讓更多民眾知道北台灣也有絕佳賞梅景點，特別提前辦理梅花季活動，打響角板山梅花季的招牌，活動自1月4日開跑至昨日結束，為期9天吸引逾13萬人次造訪。

觀旅局周柏吟局長表示，這週末天氣逐漸回暖，梅花花況來到5-6成左右，特別是近日艷陽高照，氣溫舒適怡人，角板山行館園區單日擁入3萬多人次遊客上山賞花，走在梅園伴著香氣縈繞的梅香，非常愜意！

▲角板山行館園區梅花盛開

梅花季活動雖已結束，但梅園梅花正值綻放，還沒來過、正在規劃行程的朋友們請把握下週最佳賞花期限，來角板山行館園區踏雪尋梅，走在梅園體驗梅香四溢的詩情畫意，別忘了還可以到周邊的角板山形象商圈、枕頭山魅力商圈捎上給親朋好友的在地伴手禮，或到附近角板山公園、新溪口吊橋、小烏來風景特定區，以及羅浮溫泉感受一下北橫的魅力。

周柏吟局長最後指出，角板山行館園區最吸睛的地方不只有梅園的梅花，重新整建後的角板山行館、樟腦收納所及回字館的「旅繪角板山」策展，融合了多位知名藝術家的心血合力打造而成；園區內12座國際雕塑大師的創作，也在這一次的整建過程中加上了夜間燈光，讓角板山行館園區夜間也可以欣賞國際級的藝術創作，園區也因此延長開放時間至每日晚間八點，讓附近用餐及住宿的遊客夜間也能來到園區夜遊賞景。

不只如此，園區內觀景平台還有角板山行館限定的美景，遠眺直望群山與碧綠色大漢溪蜿蜒其中，下方新溪口吊橋橫跨於大漢溪上，美麗而壯闊！來角板山行館園區的朋友們，千萬別錯過。

關鍵字： 角板山行館 梅花盛開 賞花

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