2025屏東燈節盛大點燈　四大燈區、「屏小龍」小提燈點亮屏東

▲2025屏東燈節正式登場，四大燈區點亮屏東。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）



記者陳弘修／台北報導

2025屏東燈節正式在縣民公園登場！縣長周春米在親自啟動現場高達12米的「梅杜莎的宮殿」水上主燈秀後，為期37天的璀璨燈飾，隨著音樂噴吐迷濛水霧所營造迷幻朦朧的氛圍，也讓現場觀眾響起如雷掌聲。

周春米表示，今年屏東首度打造「縣民公園」、「萬年溪」、「勝利星村」及「客家燈區」等四大燈區，共展示超過50組燈飾，活動將一路點燈至2月16日，歡迎全國民眾造訪屏東賞燈。

值得一提的是，在今年的點燈儀式中，AIT高雄分處長張子霖、日台交流協會高雄事務所所長奧正史，以及從日本遠道而來的鹿兒島知事鹽田康一與議長松里保廣率領的30人訪問團，也特別來到屏東參與這場年度盛事，現場同時發放蛇蛋造型小提燈「屏小龍」，更讓排隊人潮綿延數百公尺。

「屏東燈節每年總是眾所矚目且備受民眾期待！」屏東縣長周春米表示，屏東燈節每年皆引起廣大迴響，去年就吸引了280萬人次，今年除了原有的縣民公園燈區、萬年溪燈區及勝利星村燈區外，為感謝大家對於屏東燈節長年來的熱愛與支持並凝聚客家能量，特別在具有屏東客家母親河美譽的內埔鄉龍頸溪畔公園設置「客家燈區」，四大燈區超過50組燈飾，每一區絕對都是熱門的拍照熱點，有信心今年觀賞人次將突破300萬大關。

周春米進一步指出，屏東燈節至今已邁入第4年，每年春節吸引來自全國各地的遊客朝聖，更受到國內外部落客與各社群網站的熱烈討論，為延續屏東燈節品牌知名度，今年除了展出蛇年意象燈飾，更在大年初三及初四下午4點30分，在縣民公園糖晶體前廣場邀請FOCA福爾摩沙馬戲團及親子風潮帶來精彩演出，歡迎全國民眾一起來屏東走春賞燈，邁向全新的2025年。

此外，屏東縣政府傳播暨國際事務處也表示，最後閉幕壓軸則由縣府團隊自製大戲「天地訣」，以科技影像加入流行音樂及傳統戲曲元素，邀請國寶大師唐美雲、金曲歌后黃妃、舞思愛及嘻哈天氣天團草屯囝仔攜手在地團隊共同演出。

傳播處提醒，為方便民眾賞燈，縣府規劃兩條免費接駁路線，一條路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，而另一條路線則是由屏東轉運站發車直達客家燈區，帶著大家一起過年走春賞燈去。更多活動資訊可至2025屏東燈節官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptlf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。