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日本賞櫻最新預測出爐！東京3／21開花　東北、北海道4月最美

▲▼2025日本賞櫻前線預測。（圖／翻攝自Weathe News官網）

▲2025日本賞櫻前線第一次預測。（圖／翻攝自Weather News官網）

記者蔡玟君／綜合報導

今年第一波「2025日本櫻花前線預測」揭曉！「Weather News」與「日本氣象株式會社」均表示，今年櫻花開花日期與往年大致相同，從3月下旬開始關東、關西與九州地區陸續綻放，而從4月上旬開始，就是東北最佳賞櫻時節，北海道則預計4月下旬進入最美時候。

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京預計3/21粉櫻綻放。上圖為隅田公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

「Weather News」預測，今年櫻花開花時間西日本與東日本與往年大致相同，北日本則會略早，其中東京最快3月21日就會綻放，接著是高知、橫濱，約在3月下旬左右，從西日本到東日本都可看到美麗櫻花景象。

▲▼2025日本賞櫻前線預測。（圖／翻攝自Weathe News官網）

▲2025日本各地熱門賞櫻景點開花時間預測。（圖／翻攝自Weather News官網）

個別景點方面，在3月底之前，上野恩賜公園、嵐山、舞鶴公園、熊本城等景點都能陸續欣賞到粉櫻美景，長野縣有「天下第一櫻」美稱的高遠城，開花時間則落在4月初；青森的賞櫻時間則從4月中下旬開跑，北海道則預計4月底最美。

▲▼2025日本賞櫻預測。（圖／翻攝自日本氣象株式會社官網）

▲日本氣象株式會社公布「2025日本賞櫻第一次預測」。（圖／翻攝自日本氣象株式會社官網）

▲▼奈良吉野山花矢倉展望台，奈良吉野山櫻花，奈良賞櫻，奈良吉野山賞櫻，奈良賞櫻旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲關西地區熱門賞櫻景點之一，就是奈良的吉野山花矢倉展望台。（圖／記者蔡玟君攝）

日本氣象株式會社也預估，今年開花時間與往年大致相同，預測高知、福岡、鹿兒島約在3月22日左右開花，接著慢慢擴大開花範圍包括關東、東海、中國地區，而東京則約在3月24日開花。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

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