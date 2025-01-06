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樂崎火鍋信義店1／10起試營運　點龍蝦雙人套餐再送1隻龍蝦

▲樂崎火鍋信義店1/10起試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲樂崎火鍋信義店1/10起試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣的火鍋市場百花齊放、競爭激烈，2015年從新莊發跡的「樂崎火鍋」，近期將開出第5家分店「信義店」，1月10日起試營運。慶祝開新店，1月27日前點用極品龍蝦雙人套餐並完成社群分享，即可獲贈799元的美洲龍蝦。

2015年創立於新莊的樂崎火鍋，曾以單月賣出數百斤龍蝦被稱為「新北龍蝦王」，之後幾年陸續在板橋、萬華展店，2020年末第4家分店進軍民生社區。相隔4年後再度展店，將開出第5家分店「信義店」，地點座落台北市信義區象山腳下，1月10日起試營運。

▲樂崎火鍋民生店限定的「藍眼淚雞湯鍋」。（圖／樂崎火鍋提供）

樂崎火鍋主打單人獨享鍋，套餐309元起，湯頭除了柴魚雞骨、養身藥膳、柚子胡椒等7款，各店還有各自的限定款，像是民生店的藍眼淚雞湯鍋，有著超夢幻的湖水藍雞湯，選用台灣桂園農場的新鮮老母與究好豬豬腳熬煮8小時，靜置一晚後撈去雞油後，在二次燉煮時注入微量的蝶豆花，就成了藍眼淚雞湯鍋。

▲樂崎火鍋以拉麵為靈感設計的「濃厚雞白湯」。（圖／樂崎火鍋提供）

▲以拉麵為靈感設計的「濃厚雞白湯」。（圖／樂崎火鍋提供）

信義店除了原有菜色與湯頭，還推出限定款「濃厚蒜味雞白湯」鍋底，概念來自雞白湯拉麵的湯色風味，選用整隻新鮮雞隻，經過4小時的熬煮，將雞肉的膠質與油脂等充分入味，再融入由雞骨、柴魚和蔬菜熬製的招牌原味湯底。

▲樂崎火鍋信義店1/10起試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲「濃厚蒜味雞白湯套餐」，主菜提供蒜香嫩煎紅玉雞和炙燒究好松阪豬（上圖）兩種選擇。（圖／記者黃士原攝）

▲樂崎火鍋信義店1/10起試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲凡點用極品龍蝦雙人套餐並完成社群分享，即可獲贈799元的美洲龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

信義店限定的「濃厚蒜味雞白湯套餐」，主菜提供蒜香嫩煎紅玉雞和炙燒究好松阪豬兩種選擇。蒜香嫩煎紅玉雞選用以有機紅玉紅茶餵養的台灣在地紅玉雞雞腿肉，再以蒜片爆香煎製，外皮金黃酥脆，入鍋後不過度油膩；炙燒究好松阪豬則選用究好豬的豬頸肉，以炙燒呈現肉質的鮮美。

慶祝信義店開幕，1月10日至1月27日，凡點用極品龍蝦雙人套餐並完成社群分享，即可獲贈799元的美洲龍蝦，其他4家分店也同步推出會員點數雙倍回饋，消費300元即可累積2點。

▲新千葉火鍋升級，新增羊肉爐、酸菜魚吃到飽。（圖／千葉集團提供）

千葉集團旗下的新千葉同樣主打吃到飽，菜單分A、B、C及特餐，餐價從599元至1199元，價格愈高，可以吃到更多高級食材，例如日本A5和牛，同時自助餐檯日式壽司、季節水果、鍋物食材以及熟食料理無限供應，今年起全台分店熟食料理新增羊肉爐、酸菜魚火鍋吃到飽。

千葉集團表示，羊肉爐湯頭由20多種中藥材熬製，喝起來十分清爽，中藥的香味與蔬菜甘甜味，讓人忍不住一口接一口。同樣也是新登場的酸菜魚，湯頭以魚皮、魚骨、龍骨慢火燉煮，加入現切魚片與酸菜，上桌淋上爆香花椒油、蒜油增添香氣，每一口都保有「酸、香、麻、辣」。
 

關鍵字： 美食雲 樂崎火鍋 小火鍋 社區火鍋 象山

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