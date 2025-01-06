「玉山原舞曲」年初二至初四登場　瑪舒霍爾藝術團呈現布農文化

▲114年「玉山原舞曲-瑪舒霍爾春節布農文化展演」活動將於大年初二至初四登場。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「玉山原舞曲-瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」預計將於春節假期大年初二至大年初四，連續3天在玉山南部園區的梅山遊客中心前廣場舉行；玉山國家公園管理處表示，今年仍比照往年春節邀請「玉山Ma-Su-Huaz傳統文化藝術團」進行文化展演，讓遊客近距離體驗布農傳統祭儀的魅力與傳統文化精神。

玉管處表示，臺20線梅山至埡口路段屬於玉山國家公園南部園區範圍，南橫公路貫穿園區西南部一隅，也是唯一的聯外道路；玉山南部園區自然生態與人文資源豐富，值得國人利用春節假期進行深度旅遊、閱讀自然，同時體驗布農文化。

而高雄市桃源區梅山里做為南橫公路西段最後一個布農部落，春節限定的布農文化展演亦不能錯過：布農傳統歲時祭儀中最廣為人知的祭典、祭儀中重要的吟唱曲目，包括八部合音、射耳祭、飲酒歌等，或傳統的搗小米體驗、飲食文化中的傳統主食，都能藉此一一觀賞與淺嘗體驗；下午展演活動結束之後，還能跟著解說員的腳步，走進梅山部落感受純樸山村的單純美麗。

玉管處表示，活動時間為1月30日(大年初二)、1月31日(大年初三)、2月1日(大年初四)，每日上午11至12點以及下午3至4點，每日共有兩個時段、總計6場布農文化展演活動；任何相關問題，可洽詢梅山遊客中心07-6866181，或查詢玉管處官網www.ysnp.gov.tw。