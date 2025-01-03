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1人1650元起！凱撒「全台飯店春節優惠」　住神旺贈海陸早午餐

▲農曆除夕至大年初二入住，可獲得應景的迎賓復古零食組,無添加水果乾,台北凱撒大飯店精緻雙人房。（圖／台北凱撒大飯店、淡果香提供）

▲台北凱撒大飯店精緻雙人房。（圖／台北凱撒大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

為迎接2025年春節，凱撒飯店連鎖旗下全台10家飯店祭出優惠，即日起至2月16日住房最低每晚3,299元起，贈特色啤酒、零食及紅包袋，再抽價值萬元住宿券。神旺商務酒店則有一泊一食專案，雙人入住雅寓客房，再享房型升等、澎派海陸早午餐等。

▲台北凱達大飯店,板橋凱撒大飯店於春節期間安排民俗活動，由專業老師揮毫春聯斗方，免費贈送旅客年節小禮作紀念。（圖／台北凱達大飯店、板橋凱撒大飯店提供）

▲台北凱達大飯店。（圖／台北凱達大飯店提供）

凱撒飯店連鎖
歡慶凱撒飯店連鎖獲易遊網「2024年度風雲飯店獎」，加上春節在即，業者祭出各式住房專案。雙北部分，台北凱撒「新春住房迎財蛇」住房專案，每晚4,088元起入住精緻雙人房，享Checkers自助早餐、連住兩晚加贈台北捷運一日票。台北凱達則推出每晚3,688元起、依入住人數享百宴自助早餐，再加贈內含1,000元消費抵用券的開運紅包及新春福氣包乙份。

▲台北趣淘漫旅探索雙人客房。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲台北趣淘漫旅探索雙人客房。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

阿樹國際旅店「蛇來運轉」住房專案每晚5,899元起，入住豪華客房加贈紅酒乙瓶；內湖凱旋新春期間住宿每晚4,500元起，提供趣味桌遊體驗，入住兩館指定專案，皆能免費參加抽獎，最大獎為價值萬元住宿券。位於新板特區的板橋凱撒及台北趣淘漫旅，住房專案均含特色啤酒、涮嘴零食組合，如「2025來趣淘，蛇麼都順心」雙人入住3,299元起，享韓國TERRA特拉啤酒及龍鑽烘炸手工麻花捲，並加贈蛇年設計款紅包袋，換算下來一人僅1,650元起。

▲台北凱達大飯店,板橋凱撒大飯店於春節期間安排民俗活動，由專業老師揮毫春聯斗方，免費贈送旅客年節小禮作紀念。（圖／台北凱達大飯店、板橋凱撒大飯店提供）

▲板橋凱撒大飯店於春節期間安排民俗活動，由專業老師揮毫春聯斗方，免費贈送旅客年節小禮作紀念。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

台南趣淘「蛇融舞春」一泊二食住房專案，含入住豪華景觀客房、自助式早晚餐、體驗六項冒險活動挑戰、台南高鐵免費交通接駁，每晚8,999元起。台東趣淘漫旅「小龍開運」住房專案每晚4,088元起，提供自助式早餐、除夕至初四期間，每晚有限定點心零食、飲品及特色泡麵，能無限享用。

▲神旺商務酒店。（圖／神旺商務酒店提供）

▲「2025蛇舞元宵宴」住房專案雙人入住每人僅2,600元起，再贈海陸早午餐。（圖／神旺商務酒店提供）

神旺商務酒店
位於台北中山捷運站的神旺商務酒店，祭出「2025蛇舞元宵宴」一泊一食住房專案，凡於1月8日線上訂房、2月28日前下榻，雙人入住雅寓客房，每人僅2,600元起，再享房型升等、澎派海陸饗宴早午餐等禮遇。

房型升等部分，業者指出，將從雅寓客房升等面萬坪公園綠地的「景寓客房」，房內逾30部院線電影免費觀賞、每房皆設日式降板浴缸，並提供療癒浴鹽及浴衣。此外，另贈雙人海陸饗宴，房客可選擇入住期間11:30-13:00午間兌換，或者退房當日再用餐。

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