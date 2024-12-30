MSC榮耀號　三代同堂海上旅行趣

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

三代同堂的旅遊必選MSC榮耀號海上假期！郵輪上的設施與服務，照顧到每個人的需求，爺奶不嫌累、孫子輩充分放電，孝親之旅皆大歡喜。

▲MSC榮耀號上有各國料理，滿足所有旅客的味蕾。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號的各國料理選擇，讓人目不暇給，13家餐廳讓美味不重複。新鮮食材配上一流烹飪，打造各式高端中西美食，另外，也為素食者以及兒童提供特殊菜單，長輩和孩子都可以吃得健康又開心。

▲倫敦大劇院精彩表演場場令觀眾驚艷。（圖／MSC地中海郵輪）

郵輪上安排各式活動，推薦全家出動到倫敦大劇院欣賞表演，精彩絕倫的演出，每一場皆是細緻雕琢的藝術品，劇目不重複且場場驚艷。除此，還有精心為大、小朋友規劃的樂高俱樂部，分齡安排與軟硬體設施，是孩子們的玩樂天堂。

▲榮耀大道有海上香榭麗舍大道美名。（圖／MSC地中海郵輪）

扶老攜幼的旅程中，能盡情Shopping嗎？Yes！榮耀大道是海上豪華購物天堂，薈萃200多個國際品牌，囊括時裝配件、美妝香水、腕錶珠寶等各類精品，能為家中每位成員添購新品。郵輪購物不必長途行走，同時滿足出國購物體驗，行李沒有限重，絕對可以買好、買滿。

▲MSC榮耀號打造海上歐式五星級酒店。（圖／MSC地中海郵輪）

結束了整天吃喝玩樂的行程，回到下榻處就可以卸下疲憊，MSC榮耀號打造海上歐式五星級酒店，用舒適寬敞的空間和高級的設施，希望旅客都能睡得香、用得精緻、住得愉快，並有超過10種房型供選擇。

一家三代同堂可以選擇海上超級家庭房，這房型連接兩個艙房，設備一應俱全，或是選擇帶有陽台的房型，從艙房內就可以欣賞無敵海景。

▲沖繩是日本距離台灣最近的一個縣，自然與人文風情兼具。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號三代同堂之旅，六月出發有四天、五天、六天航次，拜訪沖繩、宮古島、石垣島、佐世保、鹿兒島、宮崎、濟州、福岡等地，限時早鳥優惠每房減6,000元。

位於日本國境之南的沖繩，有自然美景、亦有人文風情，來此探索獨特的島國文化，將是全家人難忘的美好回憶。

推薦行程

★MSC榮耀號4/5/6日

2025年6-7月出發

早鳥優惠 每房減6,000元

詳情請上：

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