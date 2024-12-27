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新飯店「福容徠旅中壢」試營運！每晚2299起　IKEA親子房明年亮相

▲▼福容徠旅中壢。（圖／福容大飯店提供）

▲福容徠旅中壢客房示意圖。（圖／福容大飯店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

桃園又有新飯店！福容大飯店將起家厝「福容大飯店中壢店」重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，並再度攜手IKEA打造親子主題房，成為唯一商務和親子雙主題兼具的旅店，即日起至3月31日試營運，同步推出住宿優惠，雙人成行每晚2299元起。

▲▼福容徠旅中壢。（圖／福容大飯店提供）

▲福容徠旅中壢飯店外觀。

「福容徠旅中壢」原址曾經歷四次更名，後因403地震造成飯店主體局部受損，因此啟動全面修繕。順應市場的變化，以旗下在2023年創建的輕旅新品牌「福容徠旅」掛牌重新亮相。飯店位在桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到5分鐘，從機場捷運A22走路也僅需15分鐘。

▲▼福容徠旅中壢。（圖／福容大飯店提供）

▲館內以明亮色彩設計。

館內共有154間客房，分為「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「集旅」、「享旅」5種房型，坪數從8坪至22坪不等；和其他徠旅最大不同是特別將10樓、11樓、12樓，用活潑徠旅色系如黃、橘、藍色營造不同氛圍。

業者也再次攜手IKEA，於館內推出15間親子主題房，分成森林、海洋與外太空3種主題，並有親子遊戲交誼廳，預計於2025年第一季亮相。

▲▼福容徠旅中壢。（圖／福容大飯店提供）

▲福容徠旅中壢餐廳。

公共設施則有健身房、自助洗衣房、商務中心、樂聚餐廳等；早餐延續品牌風格，提供自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。品牌精神強調環保，不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。「福容徠旅中壢」即日起至3月31日為止試營運，並推出住房專案，雙人入住每間含兩客早餐2699元起，不含早餐為2299元起。

▲華航諾富特飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲原「台北諾富特華航桃園機場飯店」將於明年元旦起正式更名「桃園國際機場凱悅酒店」。（示意圖／記者彭懷玉攝）

而原「台北諾富特華航桃園機場飯店」將從2025年1月1日起正式更名為全新品牌「桃園國際機場凱悅酒店（Hyatt Regency Taoyuan International Airport）」，此舉標誌著在台灣市場經營15年的「諾富特」品牌即將結束，並將成為台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店。

隨著與雅高集團的15年合約到期，華航選擇與凱悅酒店集團攜手，轉而將飯店委託給凱悅管理，此次的品牌更換在不影響營運的情況下進行，讓旅客能無縫接續享受優質服務。

▲華航諾富特飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲館內客房示意圖。（圖／記者彭懷玉攝）

作為凱悅集團在台灣的第5個據點，桃園國際機場凱悅酒店計劃分階段進行軟硬體升級。首先，大廳和酒吧區將進行翻新，自助餐廳將於2025年3月展開改造，後續還將陸續提升客房和健身設施。

酒店總共有516間客房、多間中西餐廳和宴會廳，並配有會議空間，預計可滿足不同需求的旅客，包括商務、會議、家庭和情侶旅客等，期待為旅客提供更現代且舒適的住宿體驗。

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