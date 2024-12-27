客美多咖啡回歸北車商圈　誠品站前店12／30試營運

▲客美多咖啡誠品站前店12/30試營運。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

來自日本名古屋的「客美多咖啡」重回台北車站商圈，誠品站前店12月30日試營運，附近的上班族又可以點飲料免費吃早餐。

客美多咖啡KOMEDA'S Coffee在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。

原本位於HOYII北車站1樓的客美多咖啡站前店，今年3月因為租約到期歇業，不過業者今日宣布進駐誠品生活站前店，12月30日試營運，重新回歸北車商圈。誠品生活站前店之前是HOYII北車站地下室位置，等於是客美多咖啡原地點復活，只是從1樓換到地下室。

▲11點前點用飲品，客美多送早餐。（圖／取自客美多咖啡臉書）

客美多咖啡誠品站前店的設計融合台北車站的歷史韻味，入口右側特別描繪了第二代台北車站文藝復興風格的外觀圖像，客席區則以黑白磚飾呼應車站大廳的棋盤格地面。同時，店內延續了日本名古屋コメダ珈琲店的經典設計元素，包括木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發與溫暖的特色燈具，營造出溫馨舒適的用餐氛圍。

▲客美多咖啡聯名布丁狗，3款新商品12/18上市。（圖／客美多咖啡提供）

台灣客美多咖啡也首度與三麗鷗人氣明星布丁狗聯名，明年2月26日前，除了推出全新期間限定的「焦糖布丁牛奶咖啡」與「焦糖布丁奶茶」2款飲品，經典招牌甜點「冰與火」也迎來全新版本「冰與火焦糖卡士達」。

▲壽司郎南港CITYLINK店今日開幕。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎再拓新點，南港CITYLINK店今日開幕，除了鮪魚泥中腹海苔包特價40元，明年1月3日至1月9日還有30元的鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋。另外，明年1月2日前，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（送完為止）。