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「集合吧！好事神友會」春節特企　走春祈福更有意義

圖、文 / 好事聯播網

▲（圖／好事989提供）

▲好事989電台新春期間推出「 集合吧！好事神友會」特別單元，推薦大家拜拜點燈的好去處。

春節期間，許多人會選擇到廟宇點燈拜拜，祈求新的一年平安順遂。今年，好事989電台全新推出「集合吧！好事神友會」單元，結合地方信仰與年節走春習俗，與北部多間廟宇合作，透過廣播深入介紹廟宇歷史、主神故事和神蹟傳說。用現代媒體將傳統文化推廣給更多人，讓走春活動更添意義，也為民眾提供別具特色的拜拜選擇。

第一集以台北士林區的葫蘆寺為起點。士林葫蘆寺主祀觀世音菩薩，因靈驗聞名，香火鼎盛，是當地重要的信仰中心。除了廣為人知的「觀音賜子」故事，這裡還流傳著許多關於菩薩的神蹟與傳說。有位信眾曾在路上發生嚴重車禍，頭部重創，醫生預估存活率幾乎為零。然而，當他命懸一線之際，竟親眼看到觀世音菩薩現身，守護在他身旁。不久後，他不僅奇蹟般脫險，傷勢也迅速好轉，神奇的情況，連醫護人員都大感不可思議。

在走訪的過程中，總幹事還偷偷透露，葫蘆寺的菩薩不只保佑大家平安，還會幫大家守財庫，之前有位信眾在買股票前都會到廟裡請示菩薩，而菩薩的「選股」眼光獨到，每次選中的股票都穩賺不賠。正是因為這些傳說，士林葫蘆寺成為許多民眾的信仰與依靠。

今年春節，請持續鎖定好事989電台「集合吧！好事神友會」，不僅能聽故事、了解廟宇文化，還有機會獲得點燈優惠，祈求新年好運連連！

關鍵字： 好事 好事聯播網 好事神友會 走春 祈福

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