信義區就有「落羽松秘境」！40株松林8成轉紅　站天橋上拍更迷人

▲「信義22號廣場」一共種植40株落羽松，從原本一層樓高逐步茁壯，目前已達2-3層樓高。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

北市信義區藏了一處落羽松秘境，搭捷運從台北101/世貿站5號或1號出口出站，就能抵達「信義22號廣場」。此處落羽松開始變色，從地面拍，或是走上天橋，可以不同角度收進整片高聳松林。而位於南港九如社區的麗山農民廣場也有落羽松，現已逐漸染上橙黃色調。

▲近日寒流來襲，位於信義區的「信義22號廣場」落羽松被催紅。

每年11月至隔年2月是賞落羽松的最佳時節，全台皆有落羽松讓民眾一親芳澤。近日寒流來襲，位於信義區的「信義22號廣場」落羽松被催紅，無論從地上拍，或是走到天橋的空中步道，皆能捕捉漸層落羽松的浪漫景致。

▲信義22號廣場位於松智路旁，鄰近香堤大道廣場，是107年民間企業捐贈認養闢建而成。

公園處表示，信義22號廣場位於松智路旁，鄰近香堤大道廣場，是107年民間企業捐贈認養闢建而成，此區一共種植40株落羽松，從原本一層樓高逐步茁壯，目前已達2到3層樓高，近日因冷空氣吹拂，致使松林8成轉紅，進入最佳觀賞期。

▲近日因冷空氣吹拂，致使松林8成轉紅，進入最佳觀賞期。

另外，位於南港九如社區的麗山農民廣場也有落羽松秘境，高聳松林逐步換上新裝，展現一季迷人姿態。因此處曾為日治時期書院用地，地上鑲嵌了蘇軾「定風波」詞句，還能與日式涼亭、雙心跳石合影，或漫步到「麗山橋口步道」，穿越百年歷史的烏心石老樹及永安居，享受寧靜愜意的時光。

▲▼南港九如社區的麗山農民廣場也有落羽松秘境。（圖／大地處提供）

