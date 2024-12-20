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淡水耶誕「冬日銀色幻境」明點燈！加碼天使光雕廊道、螃蟹花海

▲淡水金色水岸沿線以「冬日銀色幻境」為概念設立耶誕裝置。（圖／新北市高灘處）

▲淡水金色水岸「星光步道」裝設約10萬顆LED燈泡，燈飾步道約950米長。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

下了捷運就開逛！新北淡水全城瀰漫濃厚耶誕氣息，金色水岸以「冬日銀色幻境」為主題，布置上6米高的「極光之舞」耶誕樹，還有薑餅人光雕、萌熊，從明（21日）起至明年2月2日，每晚6點至10點亮燈；而淡水老街廣場暨馬偕銅像三角公園則有炫彩光廊、天使光雕廊道，是每年必拍的節慶打卡點。

▲淡水金色水岸沿線以「冬日銀色幻境」為概念設立耶誕裝置。（圖／新北市高灘處）

▲淡水金色水岸大草坪上立有5米高的薑餅人光雕「糖霜樂章」。

新北市高灘處表示，金色水岸沿線以「冬日銀色幻境」為概念設立裝置，大草坪上立有5米高的薑餅人光雕「糖霜樂章」，接著迎來4米高的「熊上相」迎賓，彷彿走進童話故事中，從淡水捷運站1號出口出站後，就能展開一趟尋光之旅。

▲淡水金色水岸沿線以「冬日銀色幻境」為概念設立耶誕裝置。（圖／新北市高灘處）

▲▼4米高的「熊上相」十分童趣；6米高耶誕樹「極光之舞」。

▲淡水金色水岸沿線以「冬日銀色幻境」為概念設立耶誕裝置。（圖／新北市高灘處）

此外，6米高的耶誕樹「極光之舞」是一大亮點，樹上裝飾晶瑩剔透的冰晶燈飾，頂端延伸燈串天幕，如同置身極光下，璀璨至極。最後，沿著水岸漫步在「星光步道」下，猶如步入星河長廊，感受被光環繞的溫馨氛圍；高灘處說，這條光廊約950米長，以10萬顆LED燈泡點綴而成。

不只金色水岸，淡水老街廣場暨馬偕銅像三角公園也掛上絕美燈飾，包含星環耶誕樹、炫彩光廊、天使光雕廊道、雲朵框、巨型耶誕襪等，還少不了金色列車供旅客盡情美拍，光雕從即日起展至明年2月13日。

▲新北市景觀處以矮牽牛、一串紅、海棠、鼠尾草等花草，拼湊出螃蟹圖樣的花海，位置就在淡水漁人碼頭情人橋旁。（圖／新北市景觀處）

▲▼矮牽牛、一串紅、海棠、鼠尾草等花草，拼湊出螃蟹圖樣的花海，就在漁人碼頭情人橋旁。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市景觀處以矮牽牛、一串紅、海棠、鼠尾草等花草，拼湊出螃蟹圖樣的花海，位置就在淡水漁人碼頭情人橋旁。（圖／新北市景觀處）

在夜幕降臨前，不妨先到淡水漁人碼頭散步，新北市景觀處以矮牽牛、一串紅、海棠、鼠尾草等花草，拼湊出螃蟹圖樣的花海，色彩充滿年節氣氛，就在情人橋旁，定位新北市淡水區觀海路199號也找得到。

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