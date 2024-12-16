馬來西亞紅毛猩猩「手腳並用」取香蕉　97%基因和人一樣

▲馬來西亞砂拉越的「實蒙古野生動物保育中心」佔地653公頃。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／馬來西亞報導

紅毛猩猩（人猿）主要分布在婆羅洲，相較於觀光業發達的馬來西亞沙巴，砂拉越更重視動物保育。「實蒙古野生動物保育中心」佔地653公頃，為砂拉越最大的猩猩保育組織，28隻紅毛猩猩在這座熱帶雨林自在遊走，有機會看到牠們上演「手腳並用」取香蕉，是猩猩們活動和覓食的天堂。

▲有機會看到牠們上演「手腳並用」取香蕉的趣味畫面。（圖／記者彭懷玉攝）



紅毛猩猩又稱婆羅洲猩猩，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極危物種，在地導遊Jojo表示，婆羅洲砂拉越存在1600多隻紅毛猩猩，他們的基因97-98%和人一樣，除了不會講話之外，驚人的智力與工具運用能力，不輸給人類。

▲實蒙古野生動物保育中心目前一共有28隻紅毛猩猩在此活動，從幾個月大到50多歲都有。（圖／記者彭懷玉攝）



距離古晉約24公里，實蒙古野生動物保育中心（Semenggoh Wildlife Rehabilitation Centre）收容失去家人或曾遭遇危險的猩猩，並提供訓練，幫助猩猩回歸自然。目前一共有28隻紅毛猩猩在此活動，從幾個月大到50多歲都有，可以在天然森林中看到半野生的紅毛猩猩。

▲進入保育區前，會途經綠意盎然的棧道，步行5分鐘，就能抵達紅毛猩猩們活動的區域。（圖／記者彭懷玉攝）



進入保育區前，會途經綠意盎然的棧道，步行5分鐘，就能抵達紅毛猩猩們活動的區域。在地保育員表示，據動物學家說，野生猩猩壽命到45歲，半野生能活到50多歲，這次看到的猩猩母女，媽媽叫Analesa（安娜麗莎），今年28歲，2歲的女兒目前還未取名。

▲▼紅毛猩猩動作十分有趣，時不時會望向鏡頭，看得現場旅客目不轉睛。（圖／記者彭懷玉攝）



導遊說，猩猩採一夫多妻制，公猩猩撒完種後便會返回熱帶雨林，後續教養全權交給媽媽負責，一般母猩猩會教導兒女在叢林裡的生存技巧，直到孩子5歲成熟後，便要離開母親，開啟屬於自己的人生旅程。

▲▼紅毛猩猩Analesa帶著2歲女兒趴趴走。（圖／記者彭懷玉攝）



不過，因為保育區不如動物園，也可能看不到猩猩本尊，若擔心老遠來沒看到，保育區會在早上9點和下午3點分別進行為期一小時的餵食，提供榴槤、香蕉、山竹等水果，供猩猩們自由取用，這時間來有更高機率可以看到牠們蹤跡。

值得注意的是，猩猩喜歡安靜的環境，且擁有極高的好奇心，切記入園不能帶食物，也不要做奇怪的動作和發出噪音，雨傘、拐杖也建議別攜帶，以免遭受攻擊。同時，來到園區不妨帶支望遠鏡，較能清楚看到猩猩們之間趣味的互動。