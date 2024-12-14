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高雄義大跨年煙火9處最佳觀賞視角！摩天輪近看璀璨花火、大嗑BBQ

▲▼高雄義大跨年煙火。（圖／業者提供）

▲高雄義大世界推薦欣賞跨年煙火的9處最佳視角與體驗。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2025年即將來臨，義大世界打造全台最長最盛大的跨年煙火秀「2025紫耀義大 義享同樂」，今年煙火將長達999秒，並打造全台獨家亮相的「光之柱煙火」、還有升級版的復刻經典環場煙火、以及國際大秀規模的高空煙火巨幕等，義大世界更推薦義守大學內6大觀賞點，與飯店、摩天輪推薦視角，想要留下特別的跨年回憶，今年就到高雄走一趟。

2025義大世界999秒跨年煙火秀將於義大世界大草坪施放，業者表示，義守大學內有6大推薦觀賞點，包括綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮以及大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的廣場，每年都是最熱門觀賞點，吸引民眾提早卡位。

▲▼高雄義大跨年煙火。（圖／業者提供）

▲▼義大跨年煙火已是每年年末南台灣最大盛會之一。

▲▼高雄義大跨年煙火。（圖／業者提供）

而義大皇家酒店與義大天悅飯店也推出跨年用餐與煙火秀方案，兩家飯店將於晚間10點後在一樓戶外指定區域，擺上豐盛Buffet，盡享美食與美麗煙火；天悅9樓空中花園從晚上7點30分起還有「星光燦爛BBQ」，提供一系列珍饈美饌、現煎燒烤料理，最後在跨年時舒適的欣賞璀璨花火在眼前盛放。

▲▼高雄義大跨年煙火。（圖／業者提供）

▲可以搭摩天輪近距離欣賞。

或者旅客也可以選擇搭乘義大世界摩天輪，以VIP超近距離視角，感受煙火搖滾區的絢爛與震撼，單人觀賞票只要888元，還加贈義大世界購物廣場100元電子抵用券，摩天輪6人包廂、另贈6張樂園門票，6999元，即日起開賣。
 

關鍵字： 高雄旅遊 義大世界 2025跨年 義大世界跨年煙火秀

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