近20款草莓甜點吃到飽　中南部人氣麻辣鍋草莓季登場

▲饗麻饗辣草莓季登場，近20款草莓甜點吃到飽。（圖／取自饗麻饗辣高雄明誠旗艦店臉書）

記者黃士原／台北報導

草莓控看過來！在台南、高雄及台中都有分店的饗麻饗辣，日前正式推出草莓季，除了近20款草莓吃到飽，還有手作披薩、日式壽司，以及法式松露野菇燉飯、德國豬腳等西餐主食，全都無限供應。

主打火鍋吃到飽的饗麻饗辣，在台南、高雄及台中都有分店，餐價628元起。饗麻饗辣每季都會推出不同主題，店家日前宣布「歐莓風」活動開跑，除了蜜桃紅茶凍、草莓奶酪、草莓Q堤、雪莓娘、踏雪尋莓、草莓派等近20款甜點無限供應，還加碼高檔西餐吃到飽。

▲饗麻饗辣同步供應10多款高檔西餐吃到飽，上圖為德國豬腳。（圖／取自饗麻饗辣高雄明誠旗艦店臉書）

饗麻饗辣這次活動供應的10多款高檔西餐，包括鐵板料理的蒜香奶油老饕豬與蜜汁香煎大魷魚、瑪格麗特手作披薩、酒醋鴨胸溫沙拉、法式松露野菇燉飯、德國豬腳、番茄卡菲燉牛肉等，都在自助餐檯上無限取用。

▲法朋草莓大福預購排到明年2月。（圖／法朋烘焙甜點坊提供）

另外，法朋烘焙甜點坊「草莓季」系列甜點開賣了，除了「草莓22階」與柔滑細膩的「草莓純生鮮奶油蛋糕」外，還有高人氣的「草莓大福」，其預購已排到明年2月，但每日13:30仍會在門市供應少量現貨，每人限購兩盒。另外，迎接聖誕佳節，法朋也推出限定款的「聖誕響叮噹」、可愛的「草莓聖誕杯」。