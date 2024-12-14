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六福村首辦跨年派對「免費入場」　還能搭乘大怒神倒數看煙火

▲六福村首辦跨年派對活動，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

▲六福村首辦跨年派對活動，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

記者黃士原／台北報導

六福村歡慶45周年，首度舉辦「六福跨年YA派對」，除了12月31日當晚18:00後免費入園、眾多夜間表演活動外，還首度開放讓民眾付費搭乘大怒神、笑傲飛鷹倒數看煙火。

六福村表示，今年首度推出跨年派對，當天晚上18:00後免費入園，中央廣場上的星空市集有眾多異國美食與商品，園內也有星辰派對表演三部曲、夜間繽紛雪花秀等眾多表演活動。為確保入園遊玩品質，活動採事先預約登記，以利入園時可快速驗證，12月20日開放預約。

▲六福村首辦跨年派對「免費入場」　還能搭乘大怒神倒數看煙火。（圖／六福村提供）

▲六福村還開放搭乘大怒神倒數看煙火。（圖／六福村提供）

最特別的是，六福村遊樂設施首度夜間開放，讓遊客體驗跟以往不同遊玩樂趣，而且還可搭乘大怒神、笑傲飛鷹，在設施上倒數看煙火，不過須付費，票價2025元，想預約搭乘的遊客可至官網售票搶購。

▲圓山大飯店跨年夜活動邁向第7年。（資料照／圓山大飯店提供）

另外，可同時看得到台北101、美麗華煙火的圓山大飯店，12月31日再度舉辦跨年迎新派對，邀請融合爵士、流行、歌舞與戲劇的天爵樂團、電音界暗黑使者DJ.Mister493、饒舌歌手「MC耀宗」現場還有樂天女孩巫苡萱、慧慧、阿布舞等熱力四射的舞蹈，內含入場門票、當天指定酒水無限暢飲、美式起司薯條1份，還可參加抽獎。業者指出，在12月20日前購買，享每位1399元早鳥優惠價。

關鍵字： 旅遊情報 六福村 跨年 大怒神

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