假日「1天破百組」瘋泡湯！北投4溫泉飯店亮點　有舒淇房、雪景湯

▲北投、陽明山一帶以被譽為「帝王泉」的白磺泉為大宗。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

最強冷空氣來襲，全身浸泡溫泉內最能滋潤身驅、療癒心靈。北投、陽明山一帶以被譽為「帝王泉」的白磺泉為大宗，另外還有別稱「鐳泉」的青磺泉和鐵磺泉，以下整理出「北投4間溫泉飯店」特色，業者透露，天氣一冷人潮就顯現，目前12月住房率破8成。

▲麗禧溫泉酒店坐落於北投的制高點，是距離溫泉源頭硫磺谷（大磺嘴）最近的一間飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

北投麗禧溫泉酒店

北投麗禧溫泉酒店坐落於北投的制高點，是距離溫泉源頭硫磺谷（大磺嘴）最近的一間飯店，因此這裡有濃郁純正的白磺泉，又稱「牛奶湯」。



酒店有66間客房，基本房型都在15坪以上，且每間房皆能飽覽山景，部份客房更能遠眺北投博物館。其中6樓的麗禧套房是館內唯一有戶外泡湯池的房型，可以觀賞觀音山日落美景，也因明星舒淇入住過，是許多民眾指定的房型。業者說，R603麗禧套房會有固定的回流客指定入住，更會一次住2晚以上，但因為只有一間，建議提前預約。

▲R603麗禧套房又被稱「舒淇房」一間要價3.5萬，仍一房難求。（圖／記者彭懷玉攝）



業者指出，12月住房目前已破8成，每天仍有散客增加訂房，預計12月有機會破85%，麗禧湯屋有14間，是24小時營業，冬天平日有近80組預訂，到了假日更是提前一周就會破百組。

▲春天酒店見證了北投溫泉產業的變遷。（圖／業者提供）



春天酒店

春天酒店見證了北投溫泉產業的變遷，酒店表示，北投的溫泉歷史可追溯至日治時期，當時日本人在基隆和淡水進港，因為戰爭需要療養設施，發現北投的溫泉適合用於療養傷兵，於是建立了軍醫院和相關設施，開啟了北投的溫泉文化。

▲春天酒店露天風呂。（圖／業者提供）



而春天酒店則位於白磺泉的上游，當地也有特殊的「龍鳳谷」溫泉，泉水富含礦物質，泡著能讓身心有很好的舒緩。同時，春天酒店是第一家將休閒概念引入北投的飯店，並將西式下午茶、自助餐等國際飯店才有的餐飲服務帶進，改變北投的溫泉文化。



酒店內設有各種溫泉設施，從戶外風呂到雙人湯屋一應俱全，戶外區域設有9種溫泉池，包含溫泉、冷水池等多樣選擇。此外，每客都設有獨立泡湯設施，讓旅客享受私密的泡湯體驗。

業者說明，目前住房率12月後平均破85%，天氣一冷，泡湯人潮就出來，除夕、初一都已滿房，外國客多，又以韓國客占最多。

▲北投大地酒店是一座融合藝術與溫泉文化的飯店。（圖／記者彭懷玉攝）



大地酒店

大地酒店是一座融合藝術與溫泉文化的飯店，經過3年的改造，將這棟已有60年歷史的建築重新呈現。酒店內每間房皆配有專屬的浴池，同時設有大眾裸湯及三溫暖、露天泳池與SPA水療池。

▲大地酒店白磺溫泉源自大屯山系，被譽為「美人湯」。（圖／記者彭懷玉攝）



酒店的白磺溫泉源自大屯山系，以乳白色、溫潤的泉質著稱，譽為「美人湯」，特別的是，大地酒店每半小時會在戶外區製造人工雪景，與氤氳溫泉相映成趣。大地酒店內的「光陰部落藏書閣」是一座四層樓高的書香天地，館藏書籍多達6000冊，是旅客打卡亮點。

▲北投水美溫泉會館中的御品套房，總坪數31坪，擁有獨特的雙溫泉池、交誼廳及品茶區。（圖／業者提供）



水美溫泉會館

設計風格以「簡單」、「自然」兩大核心，結合新北投公園翠綠景色，水美溫泉會館有78間典雅客房，以溫潤的原木色系營造出安逸的氛圍，客房窗景即可遠眺青山，與北投公園一隅的自然景色。白磺溫泉的大眾男女裸湯、冷熱雙池的日月湯屋，讓旅客享受私密的溫泉時光。

其中，北投水美溫泉會館中的御品套房，總坪數31坪，擁有獨特的雙溫泉池、交誼廳及品茶區，是接待國內外貴賓的指定客房。