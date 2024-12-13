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日本「客美多咖啡」首度進駐校園　石牌店12／16試營運

▲日本「客美多咖啡」首度進駐校園　石牌店12/16試營運。（圖／客美多咖啡提供）

▲日本「客美多咖啡」首度進駐校園，石牌店12/16試營運。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

日本知名咖啡品牌「客美多咖啡」首次進駐台灣校園，石牌店位於台北護理健康大學水療中心2樓，12月16日起試營運。

客美多咖啡石牌店是品牌的第36號店鋪，同樣繼承日本名古屋コメダ珈琲店的經典裝潢元素，使用木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發與特色燈具，營造出如自家客廳般的溫馨氛圍。

▲日本「客美多咖啡」首度進駐校園　石牌店12/16試營運。（圖／客美多咖啡提供）

▲日本「客美多咖啡」石牌店同樣繼承日本名古屋コメダ珈琲店的經典裝潢元素。（圖／客美多咖啡提供）

客美多咖啡KOMEDA'S Coffee在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。

▲客美多咖啡聯名布丁狗，3款新商品12/18上市。（圖／客美多咖啡提供）

此外，台灣客美多咖啡日前宣布與三麗鷗人氣明星布丁狗聯名活動，從12月18日起至2025年2月26日，除了全新期間限定的「焦糖布丁牛奶咖啡」與「焦糖布丁奶茶」2款飲品，經典招牌甜點「冰與火」也迎來全新聯名版本—「冰與火焦糖卡士達」。

▲點點心中和環球店今天開幕。（圖／點點心提供）

另外，緯豆集團旗下港點品牌「點點心」第17號店進駐Global Mall環球購物中心中和店，今天正式開幕，首5日消費滿千元送豬仔流沙包。中和店內規劃共82個席位，店裝風格跳脫以往筆觸細膩的風格插畫，以色彩鮮明的藝術風塗鴉重新詮釋，運用大色塊與簡約線條繪製豬仔流沙包、松露燒賣皇、酪梨咸水角、蔥油雞扒撈、三小菠蘿油等人氣商品，打造吸睛效果十足的視覺塗鴉牆。

▲金沙玉米豬豬煲。（圖／點點心提供）

點點心同步推出「港味豬豬煲」新菜，一口氣端出11道暖胃餐點，餐廳推薦「金沙玉米豬豬煲」與「金沙雞翅豬豬煲」，以去皮紅地瓜搭配金蜜玉米或雞中翅，裹上薄粉炸至金黃酥脆，再均勻抹上主廚特製的金沙奶油醬，滋味有甜有鹹。而同桌顧客姓名有與「ㄓㄨ」同音者，任點一道新菜，免費吃麻婆火辣豆腐煲。
 

關鍵字： 美食雲 客美多咖啡 石牌店

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