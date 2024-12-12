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開箱關島最大無邊際泳池酒店Tsubaki Tower　私人陽台俯瞰杜夢灣

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲關島The Tsubaki Tower酒店的山茶花會員客房。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

關島是距離台灣最近的美國海島度假天堂，沿著杜夢灣沙灘一整排飯店林立，其中於2020年才開幕的頂級五星酒店「The Tsubaki Tower」，不僅是關島最新酒店，更擁有當地最大無邊際泳池，所有客房均擁有「私人戶外客廳」，享180度海景第一排視角俯瞰杜夢灣，可說是島上最夢幻旅宿之一。

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower酒店外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

The Tsubaki Tower酒店設計結合關島在地查莫洛人文化，旨在讓入住的旅客能發現更多未曾發現的關島美好，以及了解查莫洛文化，同時能感受關島美景，藉以療癒身心。

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼The Tsubaki Tower酒店大廳望出去就是絕美海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

例如走進挑高大廳，面海處設計一整排沙發座位，旅客抬頭就是蔚藍海景，而查莫洛傳統編織圖騰則融入椅子、房內裝飾中，兼具傳統與現代，提供旅客頂級精緻的住宿體驗。

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲山茶花精緻套房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼山茶花豪華套房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲床頭的Bose藍牙音響。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一般客房衛浴。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店擁有340間客房，所有客房均享180度海景，最小坪數從17.5坪起跳，僅標準房就是關島最大的標準房型，所有房型均提供一次性免費迷你吧服務，其他亮點備品包括床頭的Bose藍牙音響、沐浴備品使用西班牙皇室御用品牌「NATURA BISSÉ」，套房則使用法國品牌Diptyque，並設有與雙洗手台、浴缸設計，方便旅客使用。

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲山茶花豪華套房超寬敞陽台空間，還有躺椅能躺在上面享受海風邊看海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島旅遊，關島杜夢灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲房內能看杜夢灣全景。（圖／記者蔡玟君攝）

房內另一大亮點就是每間客房都擁有約4坪大的戶外私人陽台，因此又被稱為「戶外的客廳」，寬敞空間方便旅客活動外，站在這裡迎著海風吹拂、看眼前蔚藍海景，甚至能講早餐設在陽台享用，是關島唯一擁有該服務的酒店。

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼The Tsubaki Tower也是關島最大無邊際泳池酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

The Tsubaki Tower同時也是關島最大無邊際泳池酒店，寬敞的泳池宛如與海洋融為一體，池水與海水交織成深淺不一的漸層藍，海天一色景象，讓人真正如置身天堂島嶼般享受度假每一刻悠閑時光。

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼位於頂樓26樓的貴賓酒廊「 Lina' La' lounge」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也能在此享用下午茶與各種酒水與軟性飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

位於頂樓26樓的貴賓酒廊「 Lina' La' lounge」，是預訂包括山茶花會員客房在內以上房型的旅客才能使用的空間。「 Lina' La'」在查莫洛語中代表「生活、體驗」，旅客可以在此免費享受早餐、下午茶到Happy Hour，落地窗邊一整排席位最受青睞，三層塔式下午茶端上桌，在此品味甜點、與三五好友低聲聊天，腳下的太平洋海景是窗外最美的流動畫，感受獨屬於關島的品味生活體驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」於9月30日出發微旅行，帶領寶可夢粉絲一起翱翔。。（圖／華航提供）

▲華航復飛「台北－關島」航線。上圖為「皮卡丘彩繪機CI」。（圖／華航提供）

台灣旅客現在想前往關島已有直飛選擇，中華航空即日起至2025年2月2日恢復每周2班的「台北－關島」直飛航線，採A321neo執飛。航班時間為去程每周三、六晚上9點05分自桃園機場出發，當地時間隔日凌晨3點抵達關島機場；回程為每周四、日當地時間凌晨4點30分自關島機場出發，台灣時間早上6點55分抵達桃園機場。

▲▼星宇航空規劃明年4月開航台北-神戶、台中-神戶，開航初期預計以A321neo機型執飛。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空則有春節包機直飛關島。（圖／星宇航空提供）

星宇航空則於農曆春節期間與雄獅旅遊、鳳凰旅遊、世邦旅遊推出春節限定包機團體行程。世邦旅遊與鳳凰旅遊直飛關島航次為2025年1月25日與1月29日，是農曆春節連假開始第一天，以及大年初一出發。世邦旅遊推出機加酒自由行與團體行程，每人5萬1888元起，可入住關島星野度假村、最新THE TSUBAKI TOWER酒店；鳳凰旅遊則以計畫機票與機加酒自由行為主，機票每人3萬5000元起、機加酒每人4萬8800元起。

雄獅旅遊則推出2025年1月26日與1月30日共2班星宇航空包機服務，主打機加酒自由行與團體行程，每人5萬9800元起，針對喜愛打高爾夫球的旅客，也陸續推出相關行程，讓旅客能在過年直飛關島度假、體驗看海打球樂趣。

▲▼聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空明年在台灣將新增2條新航線。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，美國聯合航空亦宣布將於明年4月2日開飛「台北－關島」，每周兩個來往航班，為往返於台灣及關島的商務及休閒旅客提供更便利的交流互動。

聯合航空表示，「台北－關島」預計於每周三與周六提供每周2班的頻率載客往返，航班時間為台灣時間早上11點自桃園機場出發，關島當地時間下午4點50分抵達關島機場，回程航班於關島時間早上7點自關島機場出發，台灣時間早上9點25分抵達桃園機場。航空公司將採用波音737-800機型執飛，預計提供166個座位數，其中有16個為商務艙席次。

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