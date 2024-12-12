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BLIKE咀嚼系「搖滾拿鐵」新上市！吸得到珍珠+咖啡凍+奶霜

▲▼BLIKE推新品「搖滾拿鐵」。（圖／BLIKE提供）

▲BLIKE打造全新飲品「搖滾拿鐵」。（圖／BLIKE提供）

記者蕭筠／台北報導

主打精品奶茶的手搖飲品牌「BLIKE」打造全新飲品「搖滾拿鐵」，一杯就能喝到Q彈珍珠、咖啡凍等料，搭配滿滿絲滑奶霜，12月13日起於全門市開賣。

BLIKE推出全新「搖滾拿鐵」，精選斯里蘭卡烏瓦產區紅茶結合白毫銀針製成濃郁茶香，加入Q彈現煮珍珠、莊園特選咖啡凍增添咀嚼口感，再搭配日本中澤鮮奶油製成的絲滑霜緹，打造超豐富口感，售價180元；同步提供「輕搖拿鐵 」選擇，少放了珍珠、咖啡凍，滿足不愛吃料的奶茶控，售價140元，12月13日起正式上市。

▲▼再睡5分鐘推開心果飲品。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘推開心果系列。（圖／再睡5分鐘提供）

另，再睡5分鐘近日也推出全新開心果系列，其中，「開心果奶蓋」是嚴選開心果研磨成醬，搭配進口鮮奶油、牛乳製成綿密厚奶蓋，再撒上烘焙香脆開心果碎粒，每一口都能夠吸到濃郁開心果奶香，且可任意搭配5款不同茶底，包括日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍及熟八蕎麥，每杯售價75元。

另一款「開心果金萱沙沙」則把烘焙過後的開心果結合開心果奶蓋、四季金萱茶凍製成綿密冰沙，打造茶香、果香的雙重滋味，售價85元，以上2款飲品於全門市只販售至2025年2月9日。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 BLIKE 再睡5分鐘

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