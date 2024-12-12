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問鼎火鍋888元吃到飽再度回歸　桃園、高雄店限定

▲問鼎。（圖／馬辣集團提供）

▲問鼎火鍋888元吃到飽再度回歸，桃園、高雄店限定。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

宮廷鍋物「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10周年推出888元吃到飽方案，原本只到10月底，不過近期再度限時回歸，但只有桃園店、高雄店限定。

問鼎主要提供的是單點式火鍋，鍋底有宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、老饕酸菜白肉鍋、胡椒豬肚鍋、花膠干貝老火湯，麻辣鍋底加入青花椒、大紅袍及其他10多種中藥材，養生鍋則是使用雞骨、豬骨熬煮湯頭，再加上當歸、黨參等10多種中藥材。同時，餐廳還提供小孩遊憩室、按摩椅，以及宮廷服裝cosplay等免費服務。

▲問鼎吃到飽方案，有888元、1288元及1688元3種價位。（圖／馬辣集團提供）

這次桃園與高雄店限時回歸的吃到飽方案，只到明年2月28日，共有888元、1288元及1688元3種價位（晚餐及假日需酌加100元），可無限享用頂級和牛、美國無骨牛小排（肩）、天使大紅蝦、北海道大干貝、九孔鮑魚等70種食材。選用1288元、1688元方案，再送巨無霸手臂蝦或加勒比海大龍蝦。

此外，12月16日起，問鼎推出單點及套餐4大升級服務，1、不好吃免費：只要客人覺得不好吃，餐廳招待當日消費最低價餐點或主廚限定餐點1份。2、服務不好免費：如果客人對服務不滿意，免收10%清潔費。3、遲到罰三瓶，罰酒罰水隨你選：若賓客中有人遲到，問鼎送3瓶酒，不喝酒的賓客也可以更換無酒精飲料（飲品內容形式由門市依現場狀況安排，不可指定）。4、付現不找零：以現金結帳，不必掏零錢，百位以下金額全免。

▲錢都首度聯名乖乖，椰香牛奶鍋12/9起限量供應 。（圖／錢都提供）

另外，平價連鎖火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」今年迎來創立28周年，首度攜手零食品牌「乖乖」，共同打造懷舊又創新的「椰香牛奶鍋」，12月9日起限量登場，套餐嘗鮮價399元，售完為止。

錢都此次推出的聯名鍋品「椰香牛奶鍋」，以乖乖經典的「奶油椰子」口味為靈感，套餐嘗鮮價399元，內容包含牛奶湯底搭配乖乖椰香造型湯磚、綜合蔬菜盤，以及肉品6選1（上選豬、培根豬、梅花豬、低脂牛、培根牛、上選羊）。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 問鼎 麻辣火鍋

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