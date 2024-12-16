預約精彩暑假！歌詩達郵輪親子之旅　玩得更開心、孩子更聰明

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

孩子的歡樂暑假，就在歌詩達郵輪莎倫娜號！拋開暑假宅在家的模式，擺脫3C產品的糾纏，父母帶著孩子們搭郵輪去旅行，一起享受美食、體驗活動。親子旅遊不僅會讓小孩更快樂，還會更聰明。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號上的多樣化設施，提供孩子們全新玩樂體驗。（圖／歌詩達郵輪）

天下雜誌報導中，兒童心理學家曾表示，豐富的經驗會賦予大腦新的發展機會，因而讓孩子更聰明。

歌詩達郵輪莎倫娜號上的多樣化設施，可以提供孩子們豐富的新體驗。夏天必玩的水上滑道，是大人、小孩都愛的設施，360度彎道一衝而下，滿滿水花與歡笑聲讓暑氣全消。

▲思高兒童俱樂部是孩子的夢想天地。（圖／歌詩達郵輪）

暫停暑期枯燥的安親班，來一趟開心的旅程，郵輪上有專為孩子們設計的思高兒童俱樂部，是孩子的夢想天地。俱樂部的專業團隊，為孩子提供豐富的活動，在寓教於樂的嬉戲中，與同齡朋友分工合作，激發創意、相互交流，一同享受快樂旅程。

▲莎倫娜號上可以吃到最純正的那不勒斯披薩。（圖／歌詩達郵輪）

暑假期間，媽媽們總是擔心要準備什麼給孩子吃？而郵輪之旅，家長們可以不必再為三餐傷腦筋！

莎倫娜號上有各式的餐廳，包括：自助餐廳、手工義式披薩屋、海灘美食街、佛羅倫薩牛排館、海上壽司吧、星級料理餐廳等，想吃什麼就吃什麼，任君選擇。

▲在一整天玩樂後，可以回到艙房好好休息。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上的艙房，是一整天玩樂後的休息空間，有多種艙房房型供選擇。艙房內的陽台由全家人獨享，白天迎接溫暖陽光，傍晚欣賞美麗晚霞。躺在陽台上的沙灘椅，遠望海天一線的遼闊美景，感受清新的海風吹拂，是人生中的難得體驗。

▲濟州自然美景與人文風情值得慢慢欣賞。（圖／shutterstock）

歌詩達郵輪莎倫娜號夏季航次，6、7、8月出發有4/5/6天旅程供選擇，從基隆出發拜訪沖繩、宮古、石垣、福岡、佐世保、鹿兒島、濟州、釜山等地。以濟州為例，是韓國的旅遊勝地，自然美景與人文風情都值得欣賞，想要體驗當地居民的日常，建議到西歸浦每日偶來市場，不論是購物或品嘗美食，都會收穫滿滿。

推薦行程

★夏季航次，6、7、8月出發4/5/6日旅程

詳見

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