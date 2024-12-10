國泰「雙12優惠」台港來回折1212元　越捷百萬張機票限時開搶

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻雙12商機，航空公司也推出優惠！國泰航空即日起至12月19日，會員預訂香港機票，最高可享1212元折扣；越捷航空則宣布於12月11日晚上11點起推出24小時快閃雙12優惠，釋出百萬張機票開搶。

國泰航空表示，此次年終雙12優惠為國泰會員獨享，即日起至12月19日期間，官網預訂台北或高雄出發前往香港來回機票，使用優惠編號「HKG1212」預訂商務艙或特選經濟艙可享1212元折扣（限首150張機票）；優惠編號「 HKG300」預訂經濟艙可享300元折扣（限首2000張機票），適用出發日至2025年6月30日為止。

此外，國泰會員於官網輸入優惠編號「TWBONUS」預訂指定航點來回機票，經濟客艙享3500 里數、特選經濟客艙享7500 里數、商務客艙享1萬7500 里數，限首1000張機票，先到先得。若尚未成為會員，註冊成為國泰會員並預訂首次行程，還能額外獲得2500迎新里數。

▲越捷航空。（圖／越捷提供）

越捷航空於年底節慶季推出重磅優惠，提供高達100%機票折扣（不含稅金）限時24小時「雙12快閃優惠 」，快閃優惠將於台灣時間2024年12月11日晚上11點正式啟動，旅客只需於越捷航空官網或官方APP預訂經濟艙座位時，輸入優惠代碼VJ12，即可享受優惠折扣，優惠期間適用於2025年1月1日至2025年10月25日期間的航班。