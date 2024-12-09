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探索廚房抹茶甜點吃到飽12／10登場　現場烤製大判燒無限供應

▲探索廚房抹茶甜點吃到飽12/10登場。（圖／記者黃士原攝）

▲探索廚房抹茶甜點吃到飽12/10登場，上圖為紅豆抹茶大判燒。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

搶攻甜點商機，台北寒舍艾美酒店攜手「一〇八抹茶茶廊」，12月10日起於探索廚房推出抹茶甜點吃到飽，從抹茶蒙布朗、抹茶歐培拉到現場烤製的紅豆抹茶大判燒，合計10款都無限供應。

創立於日本北海道的「一〇八抹茶茶廊」，嚴選日本三大名茶的京都宇治抹茶與靜岡焙茶，呈現道地的抹茶甜品。這次與台北寒舍艾美酒店合作，在探索廚房無限供應10款抹茶甜點，時間為12月10日至明年2月8日的午晚餐餐期。

▲探索廚房抹茶甜點吃到飽12/10登場。（圖／記者黃士原攝）

▲抹茶檸檬起士蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

▲探索廚房抹茶甜點吃到飽12/10登場。（圖／記者黃士原攝）

▲抹茶巧克力泡芙。（圖／記者黃士原攝）

包括抹茶歐培拉、抹茶蒙布朗、抹茶巧克力泡芙、抹茶檸檬起士蛋糕、抹茶生巧克力塔、抹茶巴斯克乳酪蛋糕、抹茶蕨餅、抹茶生乳焙茶捲、紅豆白玉抹茶奶酪，以及現場專人現烤的抹茶卡士達大判燒。

▲台北六福萬怡酒店歡慶9周年，敘日餐廳平日午晚餐優惠價999元、假日午晚餐1299元。（圖／敘日全日餐廳提供）

另外，台北六福萬怡酒店歡慶9周年，12月9日至12月31日到敘日餐廳官方粉絲團活動貼文留言生日快樂，用餐時出示截圖，即可享平日午晚餐優惠價999元、假日午晚餐1299元，可享多款韓式經典料理吃到飽，假日餐檯再加碼松葉蟹、生蠔料理無限供應。

▲義饗食堂聖誕全自助饗宴每位880元 。（圖／晶華提供）

迎接聖誕節，義饗食堂12月24日與25日的晚餐時段，推出聖誕全自助饗宴，每位880元即可無限享用冷盤、風味熱食、蔬食吧、哈根達斯冰淇淋以及軟性飲品。冷盤區提供了涼拌海鮮、凱薩沙拉、卡布里沙拉、馬鈴薯沙拉、和風鮮蝦及煙燻鮭魚沙拉等6款選擇。熱菜區則有4道經典的義式佳餚，包括紅酒燉牛肉、黃金香烤時蔬、義式香料烤雞及綜合炸物拼盤。

關鍵字： 美食雲 抹荼甜點 探索廚房 Buffet

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