非洲奢華新玩法！自然保護區看野生動物　隱密無人島搭阿拉伯帆船

▲「卓美亞桑達島度假村」位於東非坦尚尼亞離岸私人海洋保護區內，是座無人島。（圖／卓美亞提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

非洲擁有獨特地貌與自然生態，已成為奢華旅遊目的地新選擇。全球奢華酒店企業杜拜控股集團 (Dubai Holding) 旗下的「卓美亞 (Jumeirah) 」宣佈推出全新2處旅宿，包括坦尚尼亞的「卓美亞桑達島度假村 (Jumeirah Thanda Island)」 ，和南非「卓美亞桑達野外探險度假村 (Jumeirah Thanda Safari)」，直接入住私人野生動物保護區中，體驗搭車觀獸、相空晚餐，或置身無人小島，享受搭單軌帆船出海。

「卓美亞桑達島度假村」位於坦尚尼亞的「Shungimbili 島海洋保護區」內，是印度洋碧藍水域中一座無人居住的熱帶島嶼，占地5公頃，度假村內擁有一座設有5間套房的別墅，與兩個傳統的斯瓦希裡小屋，均直接通往海邊，將海灘別墅的浪漫和赤足度假的奢華演繹得淋漓盡致。

▲▼島上隱密性高，獨享海景與沙灘，還有一系列海上體驗。

島上配有私人廚師和專門的烹飪團隊，旅客可在純淨海灘邊景色優美而私密的環境中，使用當地採購的食材，享受令人難忘的用餐體驗。無人小島的行程安排同樣豐富，旅客每天可在專職船夫的陪同下四處遊覽，例如與鯨鯊一起游泳，和海龜一起潛水，乘坐傳統的阿拉伯單軌帆船前往附近的喬萊島，沿著島上的白沙小徑漫步，觀賞各式各樣的鳥類等。

▲「卓美亞桑達野外探險度假村」位於南非誇祖魯-納塔爾省 (KZN) 北部的自然保護區。

另一個「卓美亞桑達野外探險度假村」則坐落於南非誇祖魯-納塔爾省 (KZN) 北部野生動物資源豐富的地區，是非洲首屈一指的「非洲五霸」自然保護區，地緣遼闊，原生態的茫茫丘陵荒野連綿起伏，其間分佈著一系列豪華住宿選擇。

▲▼度假村內的卓美亞住宅。

首先開放入住的為頂級尊榮俱樂部「皇家桑達俱樂部」中的卓美亞住宅，386公頃的荒野環境安全而隱密，不僅設有門禁，還提供專門的禮賓服務。此外，在2027年第四季，該度假村將推出全新的住宿設施和超豪華的帳篷營地。

▲旅客可以探索廣大的私人保護區，體驗驅車觀獸、叢林漫步。

在卓美亞桑達野外探險度假村內，有專門的野外嚮導團隊帶領客人探索私人保護區內1萬6500公頃的平原、山谷和山巒，並可體驗驅車觀獸、叢林漫步、星空晚餐、落日晚飲，以及為青少年貴賓開設的巡查員課程等，還有客製的文化項目讓客人深入探索祖魯文化，讓旅人徹底享受非洲獨特人文魅力。