ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

辰日本料理蟹宴只到明年1月中旬　可同時享用松葉蟹、香箱蟹

▲辰日本料理「石川香箱蟹紫蘇醋凍」。（圖／記者黃士原攝）

▲辰日本料理「石川香箱蟹紫蘇醋凍」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

每年秋冬就是吃蟹的季節，海峽會裡的辰日本料理推出蟹宴套餐，選用日本北海道松葉蟹和石川縣香箱蟹等頂級食材，每人6000元+10%。而在敦南商圈的SKY Lab西式居酒屋，也推出全新30多道冬季菜單，其中包括份量十足的「和牛肋排白湯拉麵」與邪惡美食「肉味噌醬薯條」。

▲辰日本料理「北海道松葉蟹刺身」。（圖／記者黃士原攝）

▲辰日本料理「北海道松葉蟹刺身」。（圖／記者黃士原攝）

松葉蟹在日本屬於高級食材，每年11月才開放捕撈，持續到隔年3月底，其肉質紮實鮮甜，而香箱蟹則是母的松葉蟹，同時擁有蟹卵以及濃郁美味的蟹黃蟹膏，數量稀少珍貴。海峽會裡的辰日本料理11月起到明年1月中旬推出的「蟹禮」，則是使用了日本北海道松葉蟹和石川縣香箱蟹，讓饕客不用出國、也不用動手，就能品嚐到美味的蟹肉料理。

▲辰日本料理「松葉蟹海膽海苔天婦羅」。（圖／業者提供）

▲辰日本料理「松葉蟹海膽海苔天婦羅」。（圖／業者提供）

辰日本料理「蟹禮」套餐中的「北海道松葉蟹刺身」，將蟹肉取下後冰鎮，再搭著紫蘇花、醬油品嚐；「松葉蟹海膽海苔天婦羅」，將松葉蟹與新鮮海膽包裹在海苔中，炸至成金黃酥脆的天婦羅。

▲辰日本料理「醬醃北海道松葉蟹／馬糞海膽」。（圖／記者黃士原攝）

▲辰日本料理「醬醃北海道松葉蟹／馬糞海膽」。（圖／記者黃士原攝）

▲辰日本料理「松葉蟹土鍋飯」。（圖／記者黃士原攝）

▲辰日本料理「松葉蟹土鍋飯」。（圖／記者黃士原攝）

「松葉蟹腿高湯涮涮」則以現刨柴魚和利尻昆布小火熬煮而成的昆布高湯，川燙松葉蟹腿肉，再搭配蟹膏醬一起品嚐；「石川香箱蟹紫蘇醋凍」則是香箱蟹腿肉、蟹身肉推疊，再搭配蟹卵、紫蘇醋凍。最後登場的「松葉蟹土鍋飯」，則是將蟹肉、白蘿蔔、米飯依序放入昆布柴魚高湯中煮製。

▲SKY Lab冬季新菜「碳烤松葉蟹腳」。（圖／業者提供）

▲SKY Lab冬季新菜「碳烤松葉蟹腳」。（圖／業者提供）

另外，位於敦南商圈的「SKY Lab」，以板前吧檯形式作為主要用餐區域，此次冬季菜單，主廚選用肥美時令海鮮，像是松葉蟹、鮮蚵、章魚等，推出全新30多道新菜，像是「碳烤松葉蟹腳」先刷上澄清奶油，再以直火碳烤釋放香氣與鮮甜，搭配檸檬提味增香；選用肥美多汁的東港鮮蚵製成的「蚵仔煎」，有別以往多使用甜麵醬，主廚以特調的豆腐乳辣根醬，賦予它更多風味。

▲SKY Lab冬季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲SKY Lab冬季新菜「和牛肋排白湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

「麻辣和牛牛舌」以自製麻辣醬低溫慢煮而成的，搭配酸香帶麻的椒麻醋並佐以清香的紫蘇，開胃爽口；「碳烤伊比利豬腰心肉串」選用肉感十足且軟嫩的腰心部位，以直火碳烤至7分熟，再淋上羅望子醬後回烤，使醬汁可以附在肉串上。

寒冬時節，熱呼呼的暖湯料理更是撫慰人心，「和牛肋排白湯拉麵」的香濃白湯，是用雞骨、雞架、雞翅、雞腳等材料，大火熬煮10小時以上，加入拉麵後，再放上份量十足的碳烤澳洲極黑和牛肋排。

關鍵字： 美食雲 辰日本料理 SKY Lab 松葉蟹 香箱蟹

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

推薦閱讀

辰日本料理蟹宴只到明年1月中旬

辰日本料理蟹宴只到明年1月中旬

21風味館2款烤雞限時買1送1

21風味館2款烤雞限時買1送1

札幌一日遊！開箱日本最北不凍湖玩法

札幌一日遊！開箱日本最北不凍湖玩法

高雄鹹酥雞嘉年華明天登場

高雄鹹酥雞嘉年華明天登場

阿里山林鐵看2025第一道曙光　預售時間曝

阿里山林鐵看2025第一道曙光　預售時間曝

樹林隱藏美味地圖！盤點7家秘密咖啡

樹林隱藏美味地圖！盤點7家秘密咖啡

家樂福期間限定現煮便當68元超省

家樂福期間限定現煮便當68元超省

新北「羴大王」羊肉爐復活！

新北「羴大王」羊肉爐復活！

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑

7-11寶可夢霜淇淋、飯糰、周邊齊發！

7-11寶可夢霜淇淋、飯糰、周邊齊發！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麻古茶坊限時3天買1送1！

內湖「金瑞治水園區」新設賞景小屋

現在衝「臺東成功－綠島」讓在地職人帶你玩！

清心福全限時2周喝2大飲品買1送1

看雙子座流星雨亞太區最美6地點

夜間也美！士林官邸菊展點亮到9點

台北深夜魯肉飯！運將最愛的口袋名單

基隆唯一海景燒肉吃到飽餐廳！

鳥貴族台灣第3家店地點曝光

住墾丁凱撒大飯店一晚1212元

熱門行程

最新新聞更多

辰日本料理蟹宴只到明年1月中旬

21風味館2款烤雞限時買1送1

札幌一日遊！開箱日本最北不凍湖玩法

高雄鹹酥雞嘉年華明天登場

阿里山林鐵看2025第一道曙光　預售時間曝

樹林隱藏美味地圖！盤點7家秘密咖啡

家樂福期間限定現煮便當68元超省

新北「羴大王」羊肉爐復活！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366