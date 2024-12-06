辰日本料理蟹宴只到明年1月中旬　可同時享用松葉蟹、香箱蟹

▲辰日本料理「石川香箱蟹紫蘇醋凍」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

每年秋冬就是吃蟹的季節，海峽會裡的辰日本料理推出蟹宴套餐，選用日本北海道松葉蟹和石川縣香箱蟹等頂級食材，每人6000元+10%。而在敦南商圈的SKY Lab西式居酒屋，也推出全新30多道冬季菜單，其中包括份量十足的「和牛肋排白湯拉麵」與邪惡美食「肉味噌醬薯條」。

▲辰日本料理「北海道松葉蟹刺身」。（圖／記者黃士原攝）

松葉蟹在日本屬於高級食材，每年11月才開放捕撈，持續到隔年3月底，其肉質紮實鮮甜，而香箱蟹則是母的松葉蟹，同時擁有蟹卵以及濃郁美味的蟹黃蟹膏，數量稀少珍貴。海峽會裡的辰日本料理11月起到明年1月中旬推出的「蟹禮」，則是使用了日本北海道松葉蟹和石川縣香箱蟹，讓饕客不用出國、也不用動手，就能品嚐到美味的蟹肉料理。

▲辰日本料理「松葉蟹海膽海苔天婦羅」。（圖／業者提供）

辰日本料理「蟹禮」套餐中的「北海道松葉蟹刺身」，將蟹肉取下後冰鎮，再搭著紫蘇花、醬油品嚐；「松葉蟹海膽海苔天婦羅」，將松葉蟹與新鮮海膽包裹在海苔中，炸至成金黃酥脆的天婦羅。

▲辰日本料理「醬醃北海道松葉蟹／馬糞海膽」。（圖／記者黃士原攝）

▲辰日本料理「松葉蟹土鍋飯」。（圖／記者黃士原攝）

「松葉蟹腿高湯涮涮」則以現刨柴魚和利尻昆布小火熬煮而成的昆布高湯，川燙松葉蟹腿肉，再搭配蟹膏醬一起品嚐；「石川香箱蟹紫蘇醋凍」則是香箱蟹腿肉、蟹身肉推疊，再搭配蟹卵、紫蘇醋凍。最後登場的「松葉蟹土鍋飯」，則是將蟹肉、白蘿蔔、米飯依序放入昆布柴魚高湯中煮製。

▲SKY Lab冬季新菜「碳烤松葉蟹腳」。（圖／業者提供）

另外，位於敦南商圈的「SKY Lab」，以板前吧檯形式作為主要用餐區域，此次冬季菜單，主廚選用肥美時令海鮮，像是松葉蟹、鮮蚵、章魚等，推出全新30多道新菜，像是「碳烤松葉蟹腳」先刷上澄清奶油，再以直火碳烤釋放香氣與鮮甜，搭配檸檬提味增香；選用肥美多汁的東港鮮蚵製成的「蚵仔煎」，有別以往多使用甜麵醬，主廚以特調的豆腐乳辣根醬，賦予它更多風味。

▲SKY Lab冬季新菜「和牛肋排白湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

「麻辣和牛牛舌」以自製麻辣醬低溫慢煮而成的，搭配酸香帶麻的椒麻醋並佐以清香的紫蘇，開胃爽口；「碳烤伊比利豬腰心肉串」選用肉感十足且軟嫩的腰心部位，以直火碳烤至7分熟，再淋上羅望子醬後回烤，使醬汁可以附在肉串上。

寒冬時節，熱呼呼的暖湯料理更是撫慰人心，「和牛肋排白湯拉麵」的香濃白湯，是用雞骨、雞架、雞翅、雞腳等材料，大火熬煮10小時以上，加入拉麵後，再放上份量十足的碳烤澳洲極黑和牛肋排。