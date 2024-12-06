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住進獅子王的家！非洲最新奢華酒店　俯瞰野生動物、峽谷玩滑索

▲▼安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店。（圖／美諾酒店集團提供）

▲安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店新開幕。（圖／美諾酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全球知名「美諾酒店集團」於非洲開設最新「安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店」開幕了！該酒店位於以《獅子王》聞名的辛巴威，旅客在酒店內就能俯瞰野生動物，還能在峽谷玩滑索、搭直升機俯瞰世界三大瀑布。

「安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店」是該品牌在非洲及印度洋島嶼上第7家酒店，坐落在風景如畫的保護區內，全館只有16間套房，每間套房都可配置成雙人房或雙床房，亦提供可連通的連通房，距離維多利亞瀑布僅15分鐘車程。

▲▼安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店。（圖／美諾酒店集團提供）

▲▼酒店客房。

▲▼安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店。（圖／美諾酒店集團提供）

酒店內設有一家餐廳，在室內、戶外平台和花園裡提供早餐、午餐和晚餐。酒廊和酒吧供應茶、咖啡、啤酒、紅白酒和調酒等各種飲品；擁有遮陽躺椅的花園泳池也是不容錯過的好去處。酒店的公共區域更是免費提供無線網路，讓客人隨時與世界接軌。

▲▼安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店。（圖／美諾酒店集團提供）

▲▼酒店可以俯瞰野生動物。

▲▼安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店。（圖／美諾酒店集團提供）

此酒店非常適合家庭旅客入住，酒店內和維多利亞瀑布周邊有一系列不分年齡層的精彩活動。維多利亞瀑布是全球面積最大的三大瀑布之一，旅客可以乘船遊覽瀑布邊緣的游泳池，在巴托卡峽谷上玩空中滑索，乘坐直升機俯瞰瀑布和瀑布濺起的水霧，還可以在日落時分坐船滑行於贊比西河上，觀賞當地的野生動植物。

客人還可以在附近的維多利亞瀑布私人保護區參加野生動物觀賞之旅和黑犀牛保護活動；另外在酒店內更可以直接俯瞰、觀察野生動物在大自然生活的有趣生態；亦可以透過貴賓服務台安排各種活動，酒店還提供與維多利亞瀑布鎮、維多利亞瀑布國際機場和哈裡·姆萬加·恩昆布拉國際機場之間的免費接送服務。

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